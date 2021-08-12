كندا: دليل تطعيم للكنديّين في الرحلات الدوليّة الخريف المقبل

وقال وزير الهجرة ماركو منديتشينو إنّ الحكومة تعمل أيضا مع دول أخرى من أجل أن يصار إلى الاعتراف بالوثائق التي تصدرها كندا.

وتتضمّن وثيقة التطعيم الكنديّة بيانات حول نوع اللّقاح الذي حصل عليه حاملها (نافذة جديدة)وموعد الحصول عليه ومكانه.

"بالنسبة للكنديّين الذين يقرّرون السفر، يوفّر استخدام دليل التطعيم أمام سلطات الحدود الأجنبيّة (نافذة جديدة) المعلومات الضروريّة لتقييم ما إن كان المسافر يلبّي المتطلّبات الصحيّة لديها" كما ورد في بيان أصدرته الحكومة الكنديّة.

دومينيك لوبلان وزير العلاقات بين الحكومات قال إنّ الحكومة تريد توفير أفضل وثيقة تطعيم للكنديّين يستخدمانها خلال رحلاتهم الدوليّة الصورة: La Presse canadienne / Justin Tang

ويسهّل دليل التطعيم الموثوق الذي يُمكن التحقّق منه عمل السلطات الكنديّة لدى عودة المسافر إلى البلاد حسب البيان.

ولم يعط دومينيك لوبلان وزير العلاقات بين الحكومات أيّة تفاصيل حول وثيقة التطعيم وما إن كانت ستحمل الرمز كيو آر على غرار الرمز المستخدم في جواز التطعيم الكيبيكي.

وتعتزم الحكومة إصدار جواز التطعيم الخريف المقبل حسب ما قال وزير الهجرة ماركو منديتشينو.

سوف يكون بإمكان كلّ الكنديّين والمقيمين الدائمين والمقيمين المؤقّتين الحصول على هذه الوثائق في حال كانوا مطعّمين وزير الهجرة ماركو منديتشينو

ولم يوضح الوزير منديتشينو كيف ستكون عليه وثيقة التطعيم التي تعتزم الحكومة إصدارها

وقال الوزير لوبلان إنّ الحكومة تواصل البحث في أفضل وسيلة توفّرها للكنديّين، معترف بها دوليّا، تمكّنهم من زيارة الدول التي تفرض جواز تطعيم.

ويتمّ تقديم الوثيقة من خلال تطبيق ArriveCan للهواتف الخليويّة الذي وضعته الحكومة الكنديّة، ويمكن تقديم وثيقة ورقيّة للّذين لا يملكون هاتفا خليويّا.

وبالنسبة للكنديّين غير المطعّمين، عليهم أن يتوقّعوا الخضوع للحجر الصحّي أو تلبية متطلّبات صحيّة أخرى في الدول التي يسافرون إليها حسب ما أوضحت الحكومة الكنديّة.

وزير الهجرة ماركو منديتشينو قال إنّ ه سيكون بإمكان الكنديّين والمقيمين الدائمين والمؤقّتين الحصول على وثيقة التطعيم الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وعليهم أن يخضعوا لدى عودتهم إلى البلاد، للحجر الصحّي ولِاختبار إلْزامي للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وتحظى خطّة الحكومة بدعم كبريات الشركات الجويّة الكنديّة.

وأعرب مايك ماكانّي، الرئيس التنفيذي لدى شركة الخطوط الجويّة الكنديّة اير كندا، عن رغبته في أن يتمّ تطوير دليل تطعيم موحّد.

ودعا مختلف المستويات الحكوميّة إلى التعاون في ما بينها من أجل إصدار وثيقة التطعيم في الموعد نفسه الخريف المقبل.

ويأتي إعلان الحكومة الكنديّة عن وثيقة التطعيم وسط الجدل الذي أثاره قرار بعض المقاطعات إصدار جواز تطعيم خاصّ بها.

ففي كيبيك، تباشر الحكومة استخدام جواز تطعيم رقمي يحمل رمز كيو آر يُستخدم من خلال تطبيق على الهاتف الخليوي، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وفي مانيتوبا، أصدرت الحكومة بطاقة تحصين يحصل عليها الأشخاص المطعّمون بعد أسبوعين من إكمال التطعيم والحصول على جرعتَي اللّقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجدّ.

وتعهّد إيان رانكين رئيس حكومة نوفا سكوشا بإصدار شهادة سكوشا ScotiaPass لسكّان المقاطعة الذين أكملوا التطعيم، في حين يؤكّد جيسن كيني رئيس حكومة ألبرتا أنّ المقاطعة لن تُصدر وثيقة دليل تطعيم.

(سي بي سي/ كاثرين تيونّي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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