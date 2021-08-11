كوفيد-19: كيبيك تفرض جواز التطعيم وعدد الحالات يرتفع

وقد أعلن دوبيه أمس الثلاثاء أنّ الحكومة سوف تفرض جواز التطعيم (نافذة جديدة) اعتبارا من مطلع أيلول ديسمبر المقبل في بعض الأنشطة غير الأساسيّة والعالية المخاطر من حيث انتشار الفيروس في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك.

ويسمح الإجراء كما قال الوزير دوبيه، للأشخاص الذين أكملوا التطعيم المشاركة في الأحداث العامّة والأنشطة التي تضمّ عددا كبيرا من الأشخاص و ذات المعدّل المرتفع من التواصل الاجتماعي.

يتيح التطبيق الذي وضعته حكومة كيبيك تقديم دليل التطعيم عبر الهاتف الخليوي الصورة: Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

وتشمل هذه الأحداث المهرجانات والأماكن المغلقة ذات قدرات استيعاب مرتفعة والمطاعم والحانات وصالات الرياضة.

واستبعد الوزير دوبيه فرض جواز التطعيم في متاجر التجزئة (المفرّق) والتجمّعات الدينيّة في الوقت الراهن، وأوضح أنّ مشاورات ستجري بهذا الشأن قريبا.

وتأمل الحكومة من خلال جواز التطعيم أن تتجنّب العودة إلى التشدّد في إجراءات الوقاية و تدابير الإغلاق التي فرضتها خلال الموجات الثلاث الأولى من فيروس كورونا المستجدّ.

وذكّر وزير الصحّة كريستيان دوبيه أنّ 84 بالمئة من الكيبيكيّين تلقّوا الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19، وأنّ الحكومة حدّدت مطلع الشهر المقبل للمباشرة بفرض جواز التطعيم حرصا منها على توفير مهلة الاستعداد لِتطبيقه في المرافق المعنيّة.

ويتمّ استخدام جواز التطعيم من خلال تطبيق مجاني على الهواتف الخليويّة، يتكيّف مع كافّة المنصّات.

ويحصل المشتركون على نسخة تتيح لهم إبراز الرمز كيو آر QR، دليل التطعيم، وتتيح للأماكن التي تستقبلهم قراءته.

وقال الوزير دوبيه ردّا على سؤال إنّ النسخة الأولى من التطبيق لا توفّر أمام الأشخاص غير القادرين على تلقّي اللّقاح تقديم دليل عن وضعهم، وأعرب عن أمله في أن يتمّ استدراك الأمر في النسخة الثانية الشهر المقبل.

وتعدّ الحكومة الكيبيكيّة عددا من المشاريع التجريبيّة في مطعم وفي صالة رياضة خلال الأيّام القليلة المقبلة تساعدها في تكييف آليّة تطبيق جواز التطعيم.

وتستبعد حكومة كيبيك فكرة التطعيم الإلزامي ، وتبحث في احتمال فرضه على العاملين في قطاع الرعايّة الصحيّة كما قال الوزير دوبيه، ومن المتوقّع أن تكشف عن قرارها في الأيّام المقبلة.

وقال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة ما زالت تبحث في الأمر، وتواصلت مع النقابات، ولم تتّخذ بعد قرارا بهذا الشأن.

وتلقّى 90 بالمئة من عمّال الصحّة في كيبيك اللّقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجد.

وتبحث الحكومة الكيبيكيّة مع الحكومة الفدراليّة بشأن تنسيق جواز التطعيم مع تطبيق ArriveCan الإلكتروني الذي وضعته أوتاوا للمسافرين الواصلين إلى كندا.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب.

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