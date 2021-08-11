الصين تحكم على الكندي مايكل سبافور بالسجن 11 عاما

وتسود العلاقات بين كندا والصين حالة من التوتّر منذ العام 2018، منذ أن اعتقلت السلطات الكنديّة صاحبة الأعمال الصينيّة مينغ وانتشو، المديرة الماليّة لدى عملاق الاتصالات الصيني هواوي، واعتقلت الصين بعد أيّام الكنديّين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ.

وندّدت كندا بالحكم واعتبر رئيس الحكومة جوستان ترودو أنّه ظالم وغير مقبول .

وأمرت المحكمة بإبعاد مايكل سبافور، ولكنّه من غير الواضح ما إن كان ستمّ إبعاده قبل أن يقضي عقوبة السجن أو بعدها. وتوقّع دومينيك بارتون، سفير كندا لدى الصين الذي حضر المحاكمة، أنّ يصار إلى إبعاده بعد أن يقضي العقوبة.

دومينيك بارتون سفير كندا لدى الصين (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى محكمة داندونغ الصورة: (Noel Celis/AFP/Getty Images)

نستنكر بشدّة هذا الحكم الذي صدر بعد إجراء قانونيّ افتقر إلى الإنصاف والشفافية قال السفير بارتون في رسالة موجّهة عبر الفيديو إلى الدبلوماسيّين والصحفيّين.

وكانت المحكمة الشعبيّة العليا قد تبّثت قبل 24 ساعة حكم الإعدام بحقّ الكندي روبرت شيلينبرغ الذي أدين بتهمة تهريب المخدّرات.

تأتي إدانة مايكل سبافور بعد مضيّ سنتين ونصف على اعتقاله الاعتباطي قال رئيس الحكومة جوستان ترودو في إعلان خطّي.

وأضاف أنّ الحكومة الكنديّة تضع في أولويّاتها الإفراج عن الكنديَّين المعتقلَين في الصين (نافذة جديدة)، صاحب الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ.

وقال السفير بارتون بعد صدور الحكم إنّ سبافور في حالة جيّدة ويودّ توجيه ثلاث رسائل: شكرا لِدعمكم ، معنويّاتي جيّدة وأودّ العودة إلى المنزل.

وأضاف السفير بارتون أنّه من الممكن استئناف الحكم وستتمّ مناقشة الأمر مع محامي سبافور.

كنّا نتوقّع عقوبة سجن بين 5 و 20 سنة، و11 عاما عقوبة طويلة قال السفير بارتون وسوف تواصل كندا جهودها من أجل الإفراج عنه.

وشكرت عائلة مايكل سبافور في رسالة الحكومة الكنديّة التي تعمل بلا كلل للإفراج عنه، وقالت إنّها تريد عودته إلى المنزل.

و دانت سفارة الولايات المتّحدة في بكين الحكم الصادر بحقّ سبافور، ووصفت في بيان الإجراءات بحقّ سبافور و الدبلوماسي السابق مايكل سبافور المتّهم بالتجسّس بأنّها "محاولة استخدام الكائنات البشريّة كأداة مساومة.

وتدعو كندا للإفراج عن الكنديّين سبافور وكوفريغ، اللّذين اعتقلتهُما الصين في ما يُنظر إليه على أنّه العمل إنتقامي بعد اعتقال صاحبة الأعمال الصينيّة مينغ وانتشو في فانكوفر.

(سي بي سي- مك بوافير/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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