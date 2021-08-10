أونتاريو تكشف أسباب وفاة سليمان فقيري في السجن قبل خمس سنوات

وأفاد التقرير عن مجموعة من الأسباب، من ضغط في وضعيّة الانبطاح إلى إصابات عضليّة جلديّة لحقت بسليمان فقيري عندما كان يقاوم الشرطة، وتعرّضه لِرذاذ الفلفل.

وقال د. بولانين إنّ فقيري كان يعاني من انفصام الشخصيّة وتضخّم القلب.

وتوفّي سليمان فقيري وهو ملقى على وجهه على الأرض، حيث كان يقيّده 6 عناصر من الشرطة على الأقلّ، في سجن ليندسي في أونتاريو.

و كان في الثلاثين من عمره ويعاني من انفصام الشخصيّة، وتوفّي بعد 10 أيّام على نقله إلى زنزانة انفراديّة (نافذة جديدة).

عائلة سليمان فقيري تنتظر منذ خمس سنوات الحصول على أجوبة حول سبب وفاة ابنها الصورة: Radio-Canada / Richard Agecoutay/CBC

وأفادت تحقيقات سابقة أنّ التكتيكات التي استخدمتها الشرطة في توقيفه كانت بمثابة تهديد ثلاثي بالاختناق بسبب انقطاع الأوكسيجين عنه.

وكانت عائلة سليمان فقيري تسعى منذ سنوات لِمعرفة الأسباب التي أدّت إلى وفاته، دون أن تحصل على أجوبة حول ما حصل في السجن قبل نقله إلى المستشفى.

ولم تكن أيّ من الإصابات التي تعرّض لها فقيري قاتلة بحدّ ذاتها، لكنّ تضافر مجموعة منها ساهمت في وفاته كما ورد في تقرير كبير أخصّائيّي طبّ الأمراض د. مايكل بولانين.

وكانت عائلة سليمان فقيري تتطلّع للحصول على أجوبة، ويتساءل شقيقه يوسف فقيري إن كانت العائلة ستشعر بشيء من الارتياح بعد سنوات من الحزن والمعاناة.

ويتساءل فاروق فقيري في حديث إلى سي بي سي، القسم الإنجليزي في هيئة الإذاعة الكنديّة، إنّ كان هناك من راحة.

رحل سولي (سليمان) ولن يعود، ومات جزء من عائلتي في ذاك اليوم قال يوسف فقيري.

وأضاف أنّه كان ينبغي أن تحصل العائلة قبل 5 سنوات على النتائج التي وردت في تقرير اليوم.

وتأمل العائلة في أن يتمّ توجيه اتّهامات جنائيّة إلى عناصر الشرطة المتورّطين في وفاة ابنهم ، وأن تكون قضيّته بمثابة مثال كي لا تعاني أية عائلة بعد اليوم من فقدان حبيب مصاب بمرض نفسي.

وأحيل تقرير د. بولانين إلى جهاز شرطة شرطة أونتاريو، ما يعني احتمال توجيه اتّهامات جنائيّة حسب ما قال محامو عائلة فقيري.

وهذا هو التحقيق الثالث في قضيّة سليمان فقيري، بعد تحقيقَين سابِقَين لم يسفرا عن توجيه اتّهامات لأيّ من حرّاس السجن.

وقال إدوارد موروكو أحد محامي عائلة فقيري، إنّ سليمان فقيري كان تلميذا نجيبا، وكابتن فريق كرة القدم في مدرسته الثانويّة، لكنّ حياته انقلبت عندما شخّص الأطبّاء إصابته بانفصام الشخصيّة بعد حادثة سير.

(سي بي سي/ شنيفة ناصر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: