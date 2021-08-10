الاستثمار في العقار كمصدر للربح على المدى الطويل

الأخوان باسم وجورج ديب فنّانان، الأول مغنٍّ والثاني عازف عود. هذه هي هواية كلّ منهما، أمّا العمل الأساسي ففي تصميم المفروشات وصناعتها في مؤسسة ’’ديب ديزاين‘‘ (Dib Design) التي أطلقاها في مونتريال مع سائر أفراد العائلة التي تعود بأصلها إلى بلدة شدرا في محافظة عكّار في أقصى شمال لبنان والتي هاجرت إلى كندا قبل ثلاثة عقود من الزمن. وإلى جانب الوقت المخصص للعمل وللهواية الفنية ينوي الأخوان ديب الاستثمار في العقارات، وقرّرا لهذه الغاية تكليف الوكيل العقاري مُراد يوسف حنّوش بمساعدتهما.

التقيتُ بالثلاثة معاً يوم السبت في ’’مركز ديب‘‘ التجاري (Centre Dib) في لافال الذي يضمّ مؤسسات عديدة من ضمنها ’’ديب ديزاين‘‘ والذي تملكه عائلة ديب بالشراكة مع مؤسسة كندية أُخرى. سألتُ الأخوين ديب عن دوافع سعيهما للاستثمار في العقارات.

الأخوان باسم (إلى اليمين) وجورج ديب في مقرّ مؤسسة ديب لتصميم المفروشات الكائن في مركز ديب التجاري في لافال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

هناك فائدة من الاستثمار في العقارات على المدى الطويل، ومن هنا اهتمامنا بالاستثمار في هذا القطاع، إن في عقارات سكنية أو تجارية الأخوان باسم وجورج ديب، مستثمران من أصل لبناني في لافال

وهذا المدى ’’الطويل‘‘ هو بحدود العشر السنوات للأخويْن ديب، والأفضلية لديهما هي للأبنية التي تضمّ بحدود اثنتيْ عشرة وحدة سكنية، وأيضاً للأبنية المهيأة لاستقبال مؤسسات ومكاتب تجارية مختلفة كالمركز التجاري الذي تملكه العائلة حالياً. وكانت العائلة تملك مبنىً مشابهاً لكن أصغر حجماً في مونتريال وباعته لشراء مبناها الحالي.

ويضيف باسم ديب أنّ شراء منزل يضمّ أربعة مساكن وأقلّ (plexes) لم يعد مغرياً نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار، وأنه حتى الأبنية التي تضمّ ستة مساكن لم تعد مغرية كثيراً للسبب نفسه.

لكن إذا وُفّقنا بمبنى مكوّن من ستة مساكن وما دون بسعر مغرٍ سوف نشتريه، إلّا أنّ ما هو أكبر يبقى أفضل من حيث المردودية على المدى الطويل الأخوان باسم وجورج ديب

الوكيل العقاري مُراد يوسف حنّوش خلال لقائي به وبالأخويْن باسم وجورج ديب في مركز ديب التجاري في لافال. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

من جهته يؤكّد الوكيل العقاري مراد يوسف حنّوش أنّ السوق العقارية في مونتريال الكبرى وفي مقاطعة كيبيك بشكل عام هي في أفضل أحوالها.

الفرص العقارية في مونتريال وسائر مقاطعة كيبيك ممتازة، والأسعار في مونتريال هي نصف أسعار تورونتو وفانكوفر، وأسعار الفائدة العقارية لا تزال متدنية مُراد يوسف حنّوش، وكيل عقاري في مونتريال الكبرى وسائر مقاطعة كيبيك

وقدّم مُراد يوسف حنّوش عدة اقتراحات عقارية في مونتريال الكبرى للأخويْن ديب، وأشار إلى أنّ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات تسجَّل تراجعاً بعد الارتفاعات الشديدة التي سُجِّلت بين أواخر ربيع 2020 ومنتصف ربيع 2021 خلال جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وعن النطاق السعري للعقارات التي يقترحها قال مراد يوسف حنّوش إنه يتراوح بين 3 ملايين و3,5 ملايين دولار للمبنى الذي يضمّ 12 مسكناً إذا كان بحالة جيدة ومشيّداً بعد عام 2000.

ويتراوح النطاق السعري بين 0,75 مليون و1 مليون دولار للمنزل من فئة ’’دوبليكس‘‘ (duplex) الذي يضمّ مسكنيْن، وبين 1 مليون و1,5 مليون دولار للـ’’تريبلكس‘‘ (triplex) الذي يضمّ ثلاثة مساكن، وبين 1,5 مليون و2 مليون دولار للـ’’كادروبليكس‘‘ (quadruplex) الذي يضمّ أربعة مساكن. وهذه الأسعار هي لمنازل بحالة جيّدة لا تحتاج لأعمال ترميم أساسية، أضاف محدّثي.

منازل من فئة ’’بليكس‘‘ (plex) تضمّ مسكنيْن أو أكثر في مونتريال (أرشيف). الصورة: iStock / BalkansCat

ويشمل النطاق الجغرافي جزيرة مونتريال ومدينة لافال، وهي جزيرة أيضاً تقع إلى الشمال مباشرةً منها، ومدناً مجاورة على الضفة الشمالية لنهر سان لوران، كسانت تيريز وسان أوستاش وصولاً إلى ميرابيل، ومدناً على الضفة الجنوبية للنهر مثل بروسّار.

أقف عند طلب العميل، أبحث دائماً عمّا يطلبه وأسعى لأخدمه بالشكل الجيد والمربح على المدى الطويل، وعلى المدييْن المتوسط والقصير أيضاً مُراد يوسف حنّوش، وكيل عقاري في مونتريال الكبرى وسائر مقاطعة كيبيك

ويعمل مُراد يوسف حنّوش مع مجموعة ’’ساتن‘‘ (Sutton) العقارية، وهو عضو في الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في مقاطعة كيبيك (APCIQ)، كما أنّ الجمعية المذكورة اختارته ليكون عضواً في لجنتها للتدقيق المحاسبي وإدارة المخاطر. وبالإضافة إلى خبرته العقارية يملك محدّثي الفلسطيني الأصل، ابن مدينة بيت لحم، خبرةَ عقودٍ من الزمن كمستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا والولايات المتحدة والعالم العربي.

والعقارات ليست بعيدة عن الإرث العائلي لباسم وجورج ديب، فوالدهما أديب ديب كان من كبار متعهّدي البناء في بيروت ومناطق أُخرى من لبنان حتى سبعينيات القرن الفائت.

مركز ديب التجاري عند تقاطع جادة كوريه لابيل وشارع ليبين في مدينة لافال، وتبدو في يمين الصورة لوحة تحمل أسماء المؤسسات التي يضمّها المركز. الصورة: Photo prise par Fadi Harouny

يُشار إلى أنّ تقريراً صدر الأسبوع الماضي (نافذة جديدة) عن الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في مقاطعة كيبيك أفاد بأنّ عدد العقارات المباعة في تموز (يوليو) الماضي واصل تراجعه الذي بدأ في أيار (مايو) الفائت ليبلغ مستويات ما قبل الجائحة.

فحسب بيانات خدمة ’’سنتريس‘‘ (Centris) العقارية بيع في تموز (يوليو) 7567 منزلاً من مختلف الفئات في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أي بتراجع نسبته 32% عن مبيعات تموز (يوليو) 2020 التي بلغت سقفاً قياسياً لهذا الشهر من السنة. وبلغت نسبة التراجع السنوي في مونتريال الكبرى 29%.

لكن على الرغم من هذا التراجع السنوي، تُعتبر مبيعات الشهر الفائت ثاني أعلى مبيعات تُسجّل في شهر تموز (يوليو) منذ عام 2000 عندما بدأت تتوفّر بيانات قابلة للمقارنة صادرة عن ’’سنتريس‘‘. كما أنّ الأسعار، على وجه العموم، سجّلت ارتفاعاً سنوياً الشهر الفائت.

(تقرير من إعداد فادي الهاروني)