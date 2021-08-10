اليوم الدولي للسكّان الأصليّين: القبور المجهولة ماثلة في الأذهان

وفي كندا، خيّمت أخبار رفات الأطفال من أبناء السكّان الأصليّين والقبور المجهولة التي تمّ اكتشافها في مواقع مدارس داخليّة سابقة على هذا اليوم الدولي.

وأقرّ رئيس الحكومة جوستان ترودو "بالتداعيات المدمِّرة" التي تسبّب بها نظام المدارس الداخليّة الإلزاميّة (نافذة جديدة) الذي استمرّ طوال عقود في البلاد.

وأكّد ترودو عزمه على دعم السكّان الأصليّين والناجين من المدارس الداخليّة وعائلاتهم.

تحول العنصريّة الممنهجة والتمييز دون ازدهار السكّان الأصليّين حسب ما قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو الصورة: Radio-Canada / Julien Lecacheur

وفرضت كندا نظام المدارس الداخليّة الإلزاميّة لأبناء السكّان الأصليّين، لغبعادهم عن ذويهم وإدماجهم في ثقافة البيض.

وتمّ انتزاع نحو من 150 ألف طفل من أبناء السكّان الأصليّين من ذويهم، وإدخالهم في مدارس موزّعة في مختلف أنحاء كندا.

وامتدّ نظام المدارس الداخليّة من سبعينات القرن التاسع عشر حتّى تسعينات القرن العشرين، وتوفّي نحو من 4 آلاف طفل بسبب سوء المعاملة والأمراض والتحرّش وظروف العيش المزرية التي تعرّضوا لها.

وتمّ العثور في أيّار مايو الماضي على رفات 215 طفلا في موقع مدرسة كاملوبس الداخليّة السابقة، وعُثِر بعد ذلك على قبور مجهولة في مواقع مدارس داخليّة أخرى.

وقال جيسلان بيكار زعيم جمعيّة الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور إنّ اكتشاف القبور المجهولة في مواقع المدارس الداخليّة السابقة سيبقى محنة مؤلمة بالنسبة للسكّان الأصليّين وسوف تترك تداعياتها على أبنائهم على مدى أجيال عديدة.

جيسلان بيكار زعيم جمعيّة الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور قال إنّ القبور المجهولة محنة مؤلمة ستستمر لدى أبناء السكّان الأصليّين على مدى أجيال طويلة الصورة: Radio-Canada

وحثّ جيسلان بيكار السلطات على مباشرة تفكير معمّق في هذه الحقبة من التاريخ غير المجيدة كما قال، في بلد يُعتبر أرضا للحرية واحترام حقوق الإنسان.

ووجّهت حاكمة كندا العامّة ماري سايمون رسالة تدعو فيها إلى الوحدة.

وماري سايمون أوّل شخص من السكّان الأصليّين يتولّى منصب الحاكم العام في كندا.فلنعقد العزم على العمل معا وعلى دعم بعضنا البعض في وقت نسير في طريق التعافي ونعي تاريخ بلادنا الحقيقي ماري سايمون حاكمة كندا العامّة

ودعت الحاكمة العامّة الكنديّين إلى أن يضمّوا صوتهم إلى صوتها، كي تصبح المصالحة قيمة أساسيّة ومبدأً مشتركاً متجدّدا للكنديّين والكنديّات، يقودهم نحو كندا أكثر عدلا وإنصافاً.

ودعت الأمم المتّحدة بالمناسبة كلّ المجتمعات إلى عقد اجتماعيّ جديد (نافذة جديدة)مع السكّان الأصليّين، لِضمان المساواة في الفُرص، كي لا يتخلّف أحد عن الركب.

وما زال السكّان الأصليّون حول العالم يُطردون من أراضيهم وتشوَّه ثقافاتهم ولغاتهم، وتهمَّش مشاركتهم في الأنشطة السياسيّة والاقتصاديّة كما قالت الأمم المتّحدة.

وأضافت أنّ اليوم الدولي للسكّان الأصليّين مناسبة للتأكيد على أنّ المصالحة مع الشعوب الأولى تكون عبر احترام حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرارات.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو إنّ العنصريّة الممنهجة والتمييز يحولان دون ازدهار الأمم الأوائل و الإينويت والخلاسيّين.

وأضاف ترودو أنّ العقد الجماعي الذي دعت إليه الأمم المتّحدة يشكّل فرصة للحوار والتعاون في إطار علاقة حقيقيّة من أمّة إلى أمّة .

كندا بُنيت على أراضي السكّان الأصليّين قال رئيس الحكومة جوستان ترودو وأضاف مؤكّدا على ضرورة مواجهة الأخطاء وأخذ العبرة منها والعمل على تصحيح أخطاء الماضي والحاضر.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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