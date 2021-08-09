خبراء المناخ يدقّون ناقوس الخطر ويحذّرون من تداعيات التغيّر المناخي

وجاء التحذير في تقرير أصدرته الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بالتغيّر المناخي IPCC- GIEC، أشارت فيه إلى تغيّرات غير مسبوقة لا يمكن وقف البعض منها (نافذة جديدة).

وحذّر الخبراء من أنّ مستويات غازات الاحتباس الحراري مرتفعة في الغلاف الجوّي، ما يكفي لأن تتسبّب باضطراب المناخ لِعقود إن لم يكن لقرون كما ورد في البيان.

كما حذّر الخبراء من موجات الحرّ المميتة والأعاصير القويّة وسواها من الظروف الجويّة الحادّة والمتوقّع أن ستصبح أكثر حدّة على الأرجح.

ووصف الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس التقرير بأنّه رمز أحمر للبشريّة و دعا لوضع حدّ لطاقة الفحم وسواها من أنواع الوقود الأحفوري بصورة فوريّة، وقال إنّ أجراس الإنذار تصمّ الآذان .

وصف الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس التقرير بأنّه "رمز أحمر للبشريّة" الصورة: La Presse canadienne / jason Franson

وصدر التقرير التقييمي قبل ثلاثة أشهر من مؤتمر الأطراف كوب 26 الذي يُعقد في غلاسكو، وقدّم تقييما شاملا ومفصّلا حول التغيّر المناخي.

و العديد من التغيّرات المناخيّة المرصودة غير مسبوقة على مدى آلاف السنين، حسب ما قال كو باريت، كبير مستشاري المناخ في الإدارة الوطنيّة الأميركيّة للمحيطات والغلاف الجوّي الذي شارك في إعداد التغيير.

وأشارت التقديرات التي وردت في التقرير إلى احتما تجاوز مستوى الاحترار العالمي 1،5 درجة مئويّة في العقود المقبلة.

ويُنظر إلى ارتفاع درجة الحرارة 1،5 درجة مئويّة على أنّه أقصى ما يمكن أن تتحمّله البشريّة دون أن تعاني من اضطرابات اقتصاديّة واجتماعيّة على نطاق واسع.

وتفيد بعض التوقّعات إلى أنّه من الممكن بلوغ 1،5 درجة مئويّة في عام 2030، أي قبل 10 سنوات من آخر التوقّعات التي صدرت قبل 3 سنوات.

يفيد التقرير أنّ علينا أن نكون مستعدّين لهذا المستوى من الاحترار في العقود المقبلة قالت فاليري ماسون ديلموت، خبيرة المناخ الفرنسيّة من جامعة باريس-ساكلي التي شاركت في إعداد التقرير.

ويحذّر العلماء من أنّ ارتفاع درجة حرارة أكثر من 1،5 درجة مئويّة فوق متوسّط ما قبل العصر الصناعي من شأنه أن يؤدّي إلى تغيّر مناخي له تداعيات كارثيّة، مثل موجات الحرّ و الجفاف والأمطار الغزيرة التي تُحدث الفيضانات، إلّا في حال جرى خفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة في العقود المقبلة حسب ما ورد في التقرير.

(سي بي سي/ نقلا عن وكالة أسوشيتد برس/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب

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