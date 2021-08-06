اتّفاق بين الحكومة الكنديّة وكيبيك بشأن العمّال المؤقّتين الأجانب

ويساهم الاتّفاق في مزيد من المرونة في برنامج العمّال المؤقّتين الأجانب، و يتيح منح رخصة عمل لِحاملي شهادة الاختيار الكيبيكيّة، CSQ، بانتظار حصولهم على الإقامة الدائمة، ومنح رخصة عمل للحاصلين على شهادة الاختيار الكيبيكيّة المقيمين في الخارج الذين ينتظرون الحصول على الإقامة الدائمة.

وتعاني كيبيك نقصا في اليد العاملة، ويطالب أرباب العمل الكيبيكيّون منذ مدّة طويلة باستقدام عدد أكبر من العمّال الموسميّين الأجانب (نافذة جديدة).

ويتيح الاتّفاق مضاعفة عدد العمّال في كلّ أماكن العمل، وزيادته من 10 إلى 20 بالمئة في الأعمال المتدنّية الأجور في بعض القطاعات الاقتصاديّة.

وزير العمل الكيبيكي جان بوليه أشار إلى المرونة في برناج العمّال المؤقّتين الأجانب التي أدّى إليها الاتّفاق بين أوتاو وكيبيك الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

كما يتمّ إعفاء المشغِّلين من متطلّبات العرض وجهود التوظيف التي كانت مطلوبة سابقا في بعض المهن التي تتطلّب القليل من المهارات.

حصلنا على الكثير من المرونة في تطبيق البرنامج، وسوف يكون من الممكن، من جهة أوساط الأعمال، التأكّد من استقبال عدد أكبر من العمّال المؤقّتين الأجانب وتلبية الاحتياجات المحدّدة وزير العمل الكيبيكي جان بوليه

وتحدّد حكومة كيبيك ولجنة الشركاء في سوق العمل القطاعات التي تستفيد من هذه التغييرات.

رخصة عمل انتقاليّة مفتوحة:

وأصبح من الممكن إصدار رخصة عمل انتقاليّة مفتوحة للعمّال المؤقّتين الأجانب الذين قدّموا طلب الحصول على الإقامة الدائمة عن فئة العمّال المهرة.

وتكون رخصة العمل صالحة مدّة 24 شهرا قابلة للتجديد وفق شروط.

واتّفقت أوتاوا وكيبيك على فسح مجال جديد في إطار برنامج التنقّل الدولي (نافذة جديدة) PMI أمام طالبي الهجرة الذين يلبّون حاجات سوق العمل الكيبيكيّة.

ويستفيد نحو من 7000 عامل أجنبي من البرنامج الذي يتيح لهم تسريع معاملات الوصول إلى كيبيك وسدّ النقص في اليد العاملة.

و تندرج الإجراءات الجديدة في إطار جهود كيبيك لتكييف نظام الهجرة مع احتياجات سوق العمل في المقاطعة حسب ما قالت نادين جيرو وزيرة الهجرة الكيبيكيّة.

راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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