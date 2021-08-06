أولمبياد طوكيو: الكندي محمّد أحمد يفوز بالفضيّة في سباق 5000 متر

وأحمد محمّد حامل الرقم القياسي الكندي وأسرع عدّاء في أميركا الشماليّة في سباق 5000 متر، وأضاف إلى رصيده اليوم ميداليّة أولمبيّة.

وقطع محمّد أحمد من سانت كاثرينز في أونتاريو المسافة في 12 دقيقة و58 ثانية و و61 جزءا من المئة في منافسة جرت وسط جوّ شديد الحرارة والرطوبة

واستطاع العدّاء الكندي (30 عاما) التقدّم في الخمسمئة متر الأخيرة ليقترب من خطّ النهاية ويحقّق الفوز بالفضيّة.

وتجاوز العدّاء الكندي كلّا من الكيني (نافذة جديدة)نيكولا كيميلي والأميركي بول شيليمو ووصل إلى خطّ النهاية وراء بطل العالم الأوغندي جوشوا شيبتيجي الذي قطع المسافة في 12.59.05،وأحرز الميداليّة الذهبيّة، وكانت البرونزيّة من نصيب الأميركي بول شيليمو.

وهذه الميداليّة الثانية التي يحرزها الأوغندي شيجتيجي بعد فوزه بميداليّة فضيّة في سباق 10000 متر في طوكيو.

وحلّ الكندي جاستن نايت في المرتبة السابعة في هذا السباق وقطع المسافة في 13.04.38، أي 22 ثانية أكثر من الرقم الذي حقّقه عام 2019 في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة التي حلّ خلالها في المرتبة العاشرة.

وفي سباق 1500 متر للنساء، حلّت الكنديّة غبريلّا دبيوز ستافورد في المرتبة الخامسة.

المنعطف الأخير الحاسم:

واشتدّت المنافسة مع بداية اللفة الأخيرة من السباق، وترك أحمد محمّد أمام منافسيه مجال التقدّم، وبقي في المرتبة السادسة ليعود وينطلق بكلّ قواه ويتقدّم في اللّفة ما قبل الأخيرة.

واستطاع أحمد محمّد التقدّم على الأميركي بول شيليمو، لِيضمن الفوز بالميداليّة الفضيّة، في حين فاز بول شيليمو بالبرونزيّة.

واستطاع الأوغندي جوشوا شيجتيجي إنهاء اللفة الأخيرة في المقدّمة لِيحصل على الميداليّة الذهبيّة.

سي بي سي- دوغ هاريسون/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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