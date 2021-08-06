البرتا: إلغاء تدابير الوقاية يثير قلق وزيرة الصحّة الكنديّة باتي هايدو

وقالت الوزيرة هايدو إنّها تؤيّد موقف جمعيّة أطبّاء الأطفال الكنديّة التي اعتبرت أنّ الخطوة التي اتّخذتها حكومة جيسن كيني في ألبرتا غير ضروريّة و مقامرة خطيرة.

وأشارت هايدو إلى نماذج كوفيد الأخيرة التي تحدّثت عن تسارع انتشار فيروس كورونا المستجدّ في ألبرتا بسبب متحوّر دلتا.

وتابعت وزيرة الصحّة الكنديّة قائلة إنّه يتعيّن أن تتّخذ كلّ الحكومات المحليّة خطوات معقولة لِحماية الكنديّين.

حملة التطعيم في كندا التي هي من بين الأفضل في العالم، غيّرت بطريقة معبّرة ظروف مرض كوفيد-،19 لكنّه ما زال من المبكّر إعلان النصر وزيرة الصحّة الكنديّة باتي هايدو

و من الممكن أن تنتشر العدوى مع وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لم يتلقّوا بعد اللّقاح (نافذة جديدة)، ومن المهمّ توزيع المزيد من الجرعات الأولى والثانية للوقاية من عودة انتشار العدوى بسبب متحوّر دلتا قالت الوزيرة هايدو محذّرة من تداعياته على السكّان وعلى قدرات نظام الرعاية الصحيّة.

وتابعت قائلة إنّها تريد فهم المنطق والعلم الذي استندت إليه حكومة ألبرتا في قرارها إلغاء تدابير الوقاية الصحيّة.

وأعلنت د. دينا هينشو رئيسة الخدمات الطبيّة في ألبرتا قبل نحو أسبوع، أنّ المقاطعة سوف تلغي العديد من إجراءات الوقاية، بما فيها اختبارات الكشف عن الفيروس وإجراءات الحجر الصحّي.

و أعلنت عن إلغاء الحجر الصحّي لِلمصابين بالعدوى اعتبارا من السادس عشر من آب أغسطس الجاري.

وقال رئيس الحكومة جيسن كيني و وزير الصحّة تايلور شاندرو إنّ خطّة د. دينا هينشو رئيسة الخدمات الطبيّة في ألبرتا تستند إلى العلم والبيانات.

دينا هينشو رئيسة الخدمات الطبيّة في ألبرتا اعتذرت عمّا سبّبته تصريحاتها بشأن إلغاء تدابير الوقاية من ارتباك لدى سكّان المقاطعة الصورة: Chris Schwarz/Government of Alberta

ولم تنشر الحكومة البيانات، لكنّها قالت إنّ 66 بالمئة من سكّان المقاطعة أكملوا التطعيم ضدّ كورونا.

وردّ وزير الصحّة في ألبرتا تايلور شاندرو قائلا إنّ الوزيرة هايدو تستهدف ألبرتا على نحو غير عادل لغايات سياسيّة.

من السخريّة أنّه في كلّ مرّة توجّه الوزيرة هايدو رسالة تعرب فيها عن قلقها، يكون رئيس الحكومة جوستان ترودو في جولة من أجل انتخاباته الانتهازيّة قال الوزير تايلور شاندرو.

وقال بريت برويدِن المتحدّث باسم وزير الصحّة المحلّي في ألبرتا تايلور شاندرو في بيان، إنّ د. هينشو كانت واضحة بشأن المنطق الطبّي السليم وراء قرارها.

وكانت د. هينشو قد اعتذرت قبل أيّام قليلة، في رسالة موجّهة إلى وسائل الإعلام، عمّا سبّبته تصريحاتها حول خطّة إلغاء التدابير الوقائيّة من ارتباك وقلق وغضب (نافذة جديدة) لدى سكّان المقاطعة.

وقد أوحت تصريحاتها للبعض أنّ الجائحة قد انتهت حسب اعتقادها، ولكنّها لم تقصد ذلك كما قالت.

وقالت إنّ إلغاء بعض التدابير مثل تتبّع حالات كوفيد-19 والحجر الصحّي واختبارات الكشف للأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض ، تفسح المجال أمام المقاطعة للتركيز أمور أخرى تهدّد الصحّة، على غرار الجرعات المفرطة ومرض الزهري.

(سي بي سي/ نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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