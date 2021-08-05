كندا: نقابات موظّفي الخدمات الحدودويّة تحذّر من عرقلة حركة المطارات والحدود

وقال اتّحاد موظّفي القطاع العام ونقابة الجمارك والهجرة اللذان يمثّلان 8500 موظّف في الوكالة إنّ الإضراب وفق قواعد العمل يبدأ اعتبارا من الغد.

و يعني الإضراب في إطار قواعد العمل أنّ قسما من الموظّفين يشارك فيه، ويقوم الباقون بالحدّ الأدنى المطلوب من خلال عقدهم.

"كنّا نأمل في أن نتمكّن من تجنّب الإضراب (نافذة جديدة) ولكنّنا استنفذنا كلّ إمكانيّات التوصّل إلى عقد عادل مع الحكومة" قال كريس إيلوارد رئيس اتّحاد موظّفي القطاع العام الكندي.

والموظّفون من دون عقد عمل منذ 3 سنوات، وتقول النقابات إنّ الحكومة الفدراليّة انسحبت من طاولة المفاوضات.

عنصر من وكالة الخدمات الحدوديّة الكنديّة عند نقطة عبور على الحدود بين أونتاريو والولايات المتّحدة الصورة: Reuters / Lars Hagberg

ويُعتبر90 بالمئة من موظّفي وكالة الخدمات الحدوديّة موظّفين رئيسيّين، وسبق أنّ حذّرت النقابة من أن يؤدّي الإضراب إلى تباطؤ حركة التبادل التجاري على الحدود وموانئ الدخول وحركة الشحن وخدمة البريد الدولي والطرود.

وصوّت أعضاء النقابة الشهر الماضي لإعلان الإضراب من أجل المطالبة بالمساواة في الأجور مع موظّفين مسؤولين عن إنفاذ القانون، وحماية أفضل في ثقافة بيئة العمل السامّة .

ووصلت المفاوضات مع مجلس الخزانة إلى الطريق المسدود في كانون الأوّل ديسمبر الماضي، و احتكمت النقابة إلى مجلس المصلحة العامّة للتوسّط بينها وبين الحكومة في الخلاف حول عقد العمل.

ويأتي الإعلان عن الإضراب قبيل موعد إعادة فتح الحدود الكنديّة أمام المسافرين الأميركيّين الذين أكملوا التطعيم في 9 آب أغسطس الجاري.

وقد أغلقت كندا والولايات المتّحدة الحدود بينهما في وجه السفر غير الضروري بموجب اتّفاق وقّعه البلدان في آذار مارس من العام الماضي، سعيا منهما للتصدّي لِجائحة فيروس كورونا والمستجدّ.

وسوف يمارس موظّفو الجمارك وسائل ضغط مختلفة في المطارات الكنديّة وعلى المعابر الحدوديّة البريّة ونقاط الدخول التجاريّة حسب اتّحاد موظّفي القطاع العام.

وحذّر الاتّحاد من التداعيات الضخمة التي يتركها الإضراب على إعادة فتح الحدود وسلسلة التوريد .

واستأنفت النقابات المفاوضات مع الحكومة اليوم، على أمل التوصّل إلى اتّفاق قبل السادسة من صباح يوم غد الجمعة، وهو الموعد المحدّد لانطلاق الإضراب.

(سي بي سي/ نيك بوافير/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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