حكومة كيبيك تعتزم فرض جواز التطعيم في المقاطعة

ينبغي أن يكون بإمكان الأشخاص الذين حصلوا على جرعتَي اللّقاح أن يعيشوا حياة شبه طبيعيّة فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك

وتبحث الحكومة منذ أسابيع في احتمال فرض جواز التطعيم (نافذة جديدة)قال لوغو، وأضاف أنّ ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 واحتمال ارتفاع عدد حالات الاستشفاء والوفيات في الأسابيع المقبلة يحتّم فرضه في المقاطعة.

وأعلن المعهد الوطني للصحّة العامّة عن 305 حالة كوفيد-19 جديدة في المقاطعة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ولم تُسجَّل أيّة حالة وفاة.

وأكّد رئيس الحكومة فرانسوا لوغو أنّ الكيبيكيّين لا يريدون أن تتكرّر الظروف التي عاشوها العام الماضي، عندما اضطرّت المستشفيات إلى إرجاء مواعيد إجراء العمليّات الجراحيّة في كيبيك، ثاني أكبر مقاطعة بعد أونتاريو من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد.

وشهدت مراكز الرعاية الطويلة الأمد في المقاطعة عددا مرتفعا من حالات الإصابة والوفاة بِمرض كوفيد-19.

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو قال إنّ حكومته تعتزم فرض جواز التطعيم في المقاطعة الصورة: Radio-Canada

وأوضح لوغو أنّ مدارس المقاطعة سوف تستأنف التعليم حضوريّا مطلع العام الدراسي المقبل، مع احتمال تطبيق بعض الإجراءات الخاصّة.

ومن المتوقّع أن يعلن وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه عن المزيد من التفاصيل حول جواز التطعيم في وقت قريب.

وسبق أن أعلن لوغو في أيّار مايو الفائت، عن خطّة لِتخفيف العديد من قيود الوقاية الصحيّة في المقاطعة بصورة تدريجيّة، وأوضح أنّ تطبيق الخطّة مرهون بتطوّرات الجائحة.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن اتّفاق تخصّص أوتاوا بموجبه 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات في دور الحضانة المدعومة ماليّا من الحكومة (نافذة جديدة) في مقاطعة كيبيك.

وقال ترودو إنّ هذا الاستثمار يوفّر عشرات الآلاف من الأماكن للأطفال في دور الحضانة، و يُحدِث فرقا كبيرا في حياة الكيبيكيّين، وينبغي ألّا نسمح بأن تعيق الجائحة كلّ التقدّم الذي حقّقته النساء في السنوات الأخيرة قال رئيس الحكومة الفدراليّة.

وأضاف ترودو أنّ مقاطعة كيبيك رائدة عالميّا على هذا الصعيد، وآن الأوان لِأن تستلهم منها باقي المقاطعات.

وأعرب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن فخره بأن تكون كيبيك مثالا يُحتذى لباقي المقاطعات الكنديّة.

ويبحث رئيس الحكومة الفدراليّة جوستان ترودو مع باقي المقاطعات الكنديّة في مسألة فرض جواز التطعيم، لا سيّما من أجل تسهيل السفر إلى الخارج.

وألمح ترودو إلى احتمال فرض إلزاميّة التطعيم (نافذة جديدة)لبعض موظّفي القطاع العام الفدراليّ حسب ما كتب راديو كندا نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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