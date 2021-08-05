كندا: ذهبيّة في الديكاتلون وفضيّة في الكاياك الأحادي في أولمبياد طوكيو

فقد أحرز الرياضي الكندي دميان وارنر الميداليّة الذهبيّة في المسابقات العشاريّة "ديكاتلون، وأحرزت الكنديّة لورانس فانسان لابوانت ميداليّة فضيّة في سباق الكاياك الأحادي (نافذة جديدة) 200 متر.

وقالت فانسان لابوانت (29 عاما) من تروا ريفيير في مقاطعة كيبيك، إنّها على الساحة الدوليّة منذ 11 عاما، وتعطي الأفضل كلّ سنة، وأعربت عن سرورها بالفوز.

وتمكّنت اللاعبة الكنديّة من التقدّم منذ بداية السباق، على غرار الأميركيّة نيفين هاريسون التي فازت بالميداليّة الذهبيّة.

وقطعت الكنديّة المسافة في 46 ثانية و 786 جزءا من الألف بفارق 0،854 عن منافستها الأميركيّة ( 45 ثانية و 932 جزءا من الألف.

وكانت فانسان لابوانت مستعدّة نفسيّا كما قالت، وأعربت عن فخرها بما حقّقته خلال السباق.

الكنديّة لورنس فانسان لابوانت فازت بالميداليّة الفضيّة في سباق الكاياك الأحادي 200 متر في اولمبياد طوكيو الصورة: afp via getty images / PHILIP FONG

وحلّت الكنديّة كيتي فانسان من مقاطعة أونتاريو في المرتبة الثامنة والأخيرة.

وفاز الكندي دميان وارنر بالميداليّة الذهبيّة في المسابقة العشاريّة في فعاليّات ديكاتلون في دورة الألعاب الأولمبيّة في طوكيو.

وفاز وارنر (31 عاما) من لندن في مقاطعة أونتاريو، في سباق 1500 متر، آخر مرحلة من المسابقات العشاريّة، ألعاب القوى الخاصّة بالرجال.

وسجّل اللاعب الكندي دميان وارنر رَقما قياسيّا أولمبيّا جديدا وحقّق 9018 نقطة بعد مشاركته في المنافسات التي استمرّت على مدى يومين.

وأصبح وارنر الرياضيّ الرابع الذي يتجاوز عتبة 9000 نقطة (نافذة جديدة) بعد الرياضي التشيكي رومان شيبرله عام 2001 و الأميركي أشتون إيتون عام 2015 والفرنسي كيفن ماير عام 2018.

وأصبح دميان وارنر أوّل كندي يفوز بلقب أولمبي في المسابقة العشاريّة، وتفوّق على الفرنسي كيفن ماير (8726 نقطة) صاحب الرقم القياسي العالمي في المسابقة العشاريّة في ألعاب القوى (9126).

و حاز ماير على الميداليّة الفضيّة وكانت البرونزيّة من نصيب الاسترالي آشلي مولوني.

ففي سباق 100 متر، أوّل فعاليّات الديكاتلون (نافذة جديدة)، قطع وارنر المسافة في 9 دقائق و 12 جزءا من المئة، و سجّل بعدها 8،24 أمتار في الوثب الطويل.

وسجّل وارنر أفضل وقت أولمبي في سباق 110 أمتار موانع وقطع المسافة في 13 ثانية و46 جزءا من المئة.

واشتدّت المنافسة بعد المسابقة التاسعة عندما حقّق الفرنسي كيفن ماير 73،09 مترا في رمي الرمح، وارتفع من المرتبة الرابعة إلى الثانية في التصنيف العام الذي كان الكندي دميان وارنر يسيطر عليه بفارق 200 نقطة مع الفرنسي ماير.

و بعدها، قطع داميان وارنر سباق 1500 متر في 4 دقائق و31 ثانية و 8 أجزاء من المئة، لِيضمن الفوز بالميداليّة الذهبيّة.

كانا يومين طويلَين قال وارنر،و وأضاف أنّ الشعور لا يوصف بعد الجهود والوقت الذي يستغرقه الديكاتلون، والحلم أصبح حقيقة قال البطل الأولمبي الكندي.

ودوما في الديكاتلون، حلّ الكندي بيرس لوباج من ويتبي في مقاطعة أونتاريو في المرتبة الخامسة.

وفي مسابقة السباعي للنساء هبتاتلون ، حلّت الكنديّة جورجيا ألينوود في المرتبة العشرين (6077 نقطة).

وواجهت ألينوود (26 عاما) من مقاطعة بريتيش كولومبيا، صعوبة في الوثب الطويل وحلّت في المرتبة التاسعة عشرة، وفي رمي الرمح حيث حلّت في المرتبة الثالثة عشرة، وفي المرتبة الثامنة عشرة في سباق 800 متر.

(سي بي سي- جيمي ستراشين/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: