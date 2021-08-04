كندا:مجموعات طبيّة تدعو للتطعيم الإلزاميّ لعمّال الرعاية الصحيّة

علينا كمقدّمي الخدمات الصحيّة واجب أساسي في رعاية مرضانا والسهر على صحّتهم والصحّة العامّة قالت د. ألين كولينز رئيسة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة.

وأضافت مشيرة إلى وجود أدلّة كثيرة على أنّ اللّقاحات آمنة، وفعّالة، ومن المهمّ أن يدعوَ العاملون في قطاع الرعاية الصحيّة الذين هم على رأس حملة التطعيم ، لأن يكون إلزاميّا للعاملين فيه.

وأكّدت الجمعيّتان أنّ التطعيم الإلزامي يحمي المرضى وعمّال الصحّة من الفيروس ويساعد في الحفاظ على قدرات النظام الصحّي في البلاد.

لم تتّخذ الحكومة الكنديّة ولا حكومات المقاطعات حتّى الآن قرارا يقضي بإلزاميّة تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحيّة الصورة: CBC/Evan Mitsui

ودعت مجموعات أخرى، من بينها الجمعيّة الطبيّة في أونتاريو وجمعيّة الممرّضين المسجلّين في أونتاريو إلى أن يكون التطعيم إلزاميّا بالنسبة للعاملين في قطاع الرعاية الصحيّة وعمّال الخطوط الأماميّة.

وحتّى الآن، لم تتّخذ أيّ من الحكومة الكنديّة أو حكومات المقاطعات قرارا يلزم عمّال الصحّة على تلقّي اللّقاح المضادّ لِكورونا.

وقدّمت حكومات فرنسا وإيطاليا واليونان مشاريع قوانين لهذه الغاية، وكذلك دعت الجمعيّة الطبيّة الأميركيّة وجمعيّة الممرّضين الأميركيّة ومجموعات طبيّة أخرى في الولايات المتّحدة إلى إلزاميّة تطعيم عمّال الرعاية الصحيّة.

وتقول د. كاثرين سمارت الرئيسة المقبلة للجمعيّة الطبيّة الكنديّة إنّ هناك حاجة لأن تبلغ نسبة التطعيم مئة بالمئة لِضمان سلامة الجمهور، وتقع على عاتق عمّال الصحّة مسؤوليّة تأمين بيئة آمنة للأماكن التي يقصدها متلقّو الخدمات الصحيّة.

وأضافت أنّ لدى عمّال الصحّة مخاوف وتساؤلات حول اللّقاحات على غرار سواهم من الأشخاص.

ويشير مقال نشرته مجلّة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة بِقلم أساتذة قانون في جامعة أوتاوا، إلى أنّ إلزاميّة التطعيم للعاملين في قطاع الرعاية الصحيّة قد تكون سياسة صحّة عامّة فعّالة، تصمد في وجه أيّ طعن قانوني.

ويقول موقّعو الرسالة كولين فلود و برايان توماس وكومانان ولسون إنّه يجب تطبيق هذه السياسة بموجب شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.

وينبغي أن يكون بمقدور الحكومات أن تدافع عن هذه السياسة، طالما أنّها تراعي الأشخاص الذين يعانون مشاكل صحيّة كامنة، والذين يعارضون التطعيم لأسباب دينيّة .

وحتّى الآن، تلقّى 81 بالمئة من الكنديّين في الثانية عشرة وما فوق من العمر الجرعة الأولى من اللّقاح المضادّ لِمرض كوفيد-19.

(سي بي سي/ نك بوافير/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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