أولمبياد طوكيو: العدّاء الكندي أندري دي غراس يفوز بالذهبيّة في سباق 200 متر

وقطع العدّاء (26 عاما) من مقاطعة أونتاريو المسافة في 19 ثانية و 62 جزءا من المئة، وحلّ الكندي آرون براون في المرتبة السادسة في السباق.

وفاز الأميركي كينيث بدناريك بالميداليّة الفضيّة (19،68 ثانية) والأميركيّ نواه لايلز بالبرونزيّة (19،74 ثانية).

وفاز العدّاء الأسطوري من جامايكا يوسين بولت بثلاث ميداليّات ذهبيّة في سباق الـ200 متر في البطولات الأولمبيّة الثلاث الأخيرة.

وفاز أندري دي غراس من جهته بالميداليّة الفضيّة في أولمبياد ريو عام 2016 وفي بطولة العالم الأخيرة.

الكنديّة جنفياف لالوند حلّت في المرتبة الحادية عشرة في سباق 3000 متر موانع الصورة: Radio-Canada / Cameron Spencer

وهذه هي الميداليّة الثانية التي يحرزها العدّاء الكندي في أولمبياد طوكيو (نافذة جديدة)، بعد فوزه بالبرونزيّة في سباق الـ100 متر نهاية الأسبوع.

وأعرب دي غراس عن سروره وعن فخره بالفوز الذي جاء نتيجة الجهود التي بذلها كما قال.

ورغم تألّقه في الدور نصف النهائي، كان يعلم أنّ المنافسة الأقوى تنتظره وأنّ أمامه المزيد قبل الفوز بالذهبيّة.

أدركت أنّ عليّ أن أقوم بانطلاقة جيّدة كي أفوز بالسباق قال العدّاء الكندي، وأضاف أنّ المنافسة كانت شديدة من قبل العدّائين الأميركيّين.

عندما نظرت إلى النتيجة ورأيت الكاميرا مصوّبة نحوي، أدركت أنّني الفائز قال أندري دي غراس وأضاف أنّه شديد الفخر بنفسه.

خيبة أمل العدّاء الكندي آرون براون:

ولم يحالف الحظّ العدّاء الكندي آرون براون، (29 عاما) من مقاطعة أونتاريو.

وكان يأمل، بعد أن حصل على ثالث أفضل وقت في نصف النهائي، أن يرتفع حظّه في الحصول على ميداليّة.

وأعرب عن سروره بفوز الكنديّ أندري دي غراس والأميركي كينيث بدناريك، وأضاف أنّه يطمح للفوز في الأولمبياد المقبلة.

رقم قياسي حقّقته الكنديّة جنفياف لالوند:

وحلّت الكنديّة جنفياف لالوند (29 عاما) من مقاطعة نيو برنزويك،في المرتبة الحادية عشرة في سباق 3000 متر موانع ، وحقّقت في هذا السياق رقما قياسيّا كنديّا جديدا.

فبعد أن نجحت في نصف النهائي في خفض الرقم القياسي الكندي، تأهّلت للدور النهائي، وحطّمت الرقم السابق وقطعت المسافة في 9 دقائق و22 ثانيةو40 جزءا من المئة.

وحلّت لالوند في المرتبة السادسة عشرة في أولمبياد ريو، وكانت في المرتبة الثامنة في التصفيات.

الكنديّة دبيوز ستافورد في نهائيّ 1500 متر:

وتأهّلت الكنديّة غبريلّا دبيوز ستافورد (25 عاما) من مقاطعة أونتاريو، لنهائي سباق 1500 متر.

وقطعت المسافة في نصف النهائي في 3 دقائق و58 ثانية و28 جزءا من المئة.

وأعربت عن سرورها لأنّها حقّقت رقما دون الأربع دقائق، كما كانت تحلم بالعودة إليه حسب ما قالت بعد تأهّلها للدور النهائي.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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