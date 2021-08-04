كوفيد-19: كيبيك قد تلجأ إلى جواز التطعيم في مدينة تروا ريفيير

وأوضح الوزير بوليه أنّ الأمور لم تبلغ بعد حتّى الآن مرحلة تستدعي تشديد التدابير.

ودعا الوزير بوليه أبناء المدينة إلى بذل الجهود لاحتواء انتشار العدوى والحؤول دون ارتفاع عدد حالات كوفيد-19.

ومن المتوقّع أن يتّخذ المركز الجامعي المتكامل للخدمات الصحيّة والاجتماعيّة في منطقة موريسي ووسط كيبيك CIUSSS ، في الأيّام المقبلة إجراءات جديدة للتصدّي لارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في المنطقة والحدّ من ارتفاعها.

وتمّ الإعلان عن 22 حالة كوفيد-19 في مدينة تروا ريفيير يوم الثلاثاء.

وتجوب فرقٌ من الصحّة العامّة شوارع المدينة في اليومين المقبلين وتقصد المطاعم والحانات والمتاجر لتوعية الناس على أهميّة الالتزام بإجراءات الوقاية كما قال جيل هودون الرئيس والمدير العام في المركز الجامعي المتكامل للخدمات الصحيّة والاجتماعيّة في منطقة موريسي ووسط كيبيك.

وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه (إلى اليمين) ورئيس حكومة المقاطعة فرانسوا لوغو الصورة: La Presse canadienne

كما يعمل عدد من المساعدين في مجالات الصحّة النفسيّة والاجتماعيّة على تشجيع سكّان المدينة على تلقّي اللّقاح، ودعوة الذين يشعرون بأعراض على الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.

كانت معدّلات حالات كوفيد-19 أفضل في كيبيك. وتمّ تسجيل 98 حالة جديدة خلال 4 أيام قال جان بوليه الوزير المسؤول عن منطقة موريسي.

وتابع مؤكّدا على ضرورة استعادة زمام الأمور ومضاعفة جهود الوقاية، و بالأخصّ عدم تخفيف اليقظة وتلقّي اللّقاح في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت سلطات الصحّة العامّة عن 30 حالة جديدة من كوفيد-19 في منطقة موريسي يوم الثاثاء، وهناك حاليّا 152 حالة كوفيد-19 نشطة في موريسي ووسط كيبيك، من بينها 133 حالة في موريسي.

وتقول سلطات الصحّة العامّة إنّ الفئة العمريّة بين 18 و 29 عاما هي الأكثر تأثّرا بالعدوى، وأيضا الفئات التي لم تتلقّى اللّقاح.

ورغم أنّ الوضع مقلق في موريسي، إلّا أنّه ما زال تحت السيطرة حسب مسؤولي الصحّة العامّة، ومن المستبعد العودة إلى مستوى التنبيه الأصفر أو البرتقالي من مرض كوفيد-19.

ووضعت المقاطعة نظاما مرمّزا بالألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر للتنبيه من المرض، وترمز الأولون تباعا إلى حالة اليقظة ومرحلة ما قبل التنبيه والتنبيه المعتدل ومرحلة التنبيه القصوى.

وتقول د. دانيال سامسون المستشارة في إدارة الصحّة العامّة إنّ ارتفاع عدد الحالات يعود إلى انتشار متحوّر ألفا في مدينة تروا ريفيير، ولا سيّما في المطاعم والحانات.

وأقفلت حانَتان ومطعم أبوابها طوعيّا يوم أمس في المدينة بعد أن تواصل عاملون فيها مع أشخاص مصابين بمرض كوفيد-19.

وتسعى السلطات الصحيّة لتعزيز قدرات المدينة في مجال اختبارات الكشف عن الفيروس ومضاعفة عدد الاختبارات اليومي.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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