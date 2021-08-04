لبنان يحيي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت المدمِّر

و أوقع الانفجار الذي وصفه الخبراء بأنّه من أقوى الانفجارات غير النوويّة، 214 قتيلا و 6 آلاف جريح وشوّه أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانيّة، وشّرد نحوا من 300 ألف شخص.

واليوم وبعد سنة على الحادثة، يحيي اللبنانيّون والجاليات اللبنانيّة في أكثر من دولة حول العالم، من بينها كندا، الذكرى الأليمة ويتطلّعون لتحقيق العدالة لأهالي الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن التفجير.

و نقل راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة عن وكالة الصحافة الفرنسيّة نتائج تقرير نشرته منظّمة هيومن رايتس ووتش حول الانفجار (نافذة جديدة).

واتّهم التقرير السلطات اللبنانيّة بالإهمال الجنائي وانتهاك الحقّ في الحياة وعرقلة التحقيق في الإنفجار.

الكنديّة اللبنانيّة دينا بخيت مؤسِّسة حملة لبنان قوّي مع صديقتها همسة دياب ، أرسلت حاويات من المساعدات لأجهزة الإطفاء اللبنانيّة الصورة: Radio-Canada / Yan Theoret

وأوصت المنظّمة بأن تجري الأمم المتّحدة تحقيقا مستقلّا في الحادثة، وأن تفرض عقوبات على كبار المسؤولين اللبنانيّين.

ويتحدّث تقرير هيومن رايتس ووتش عن تقصير مسؤولين سياسيّين وأمنيّين في متابعة كميّات نترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة في المرفأ.

ويتابع أبناء الجالية اللبنانيّة في كندا أخبار الوطن الأم ويعملون على تقديم المساعدة، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة بعد أن فقدت العملة 90 بالمئة من قيمتها، فضلا عن أزمة سياسيّة وأمنيّة وصحيّة متفاقمة.

وتواصل الجاليات اللبنانيّة في كندا وحول العالم مبادرات المساعدة منذ وقوع الانفجار.

و ينقل راديو كندا عن عدد من أبناء الجالية مشاعرهم (نافذة جديدة) في الذكرى الأولى للانفجار.

الكنديّة اللبنانيّة ستيفاني مخيبر شاركت في وقفة تضامن مع أهالي ضحايا الانفجار جرت في مونتريال في 07- 04-2020 الصورة: Soumis par Stéphani Moukhabier. Crédit photo : yass.bdx

وتقول الكنديّة اللبنانيّة ديالا لطيف إنّ ذكرى الانفجار حيّة في نفسها، وكان وقع الانفجار كارثيّا عليها.

وتتحدّث طالبة الدراسات العليا ديالا لطيف المقيمة في تورونتو منذ عام 2016 ، عن كابوس عاشه الكنديّون اللبنانيّون عندما سمعوا بوقوع الانفجار المدمّر.

ونظّمت ديالا لطيف مزادا علنيّا ساعدها فيه نحو من 20 فنّانا كنديّا تبرّعوا بلوحاتهم ، عاد ريعه للمتضرّرين من الانفجار، لإعادة بناء بعض المساكن والمتاجر المدمَّرة في بيروت.

وتقول الطالبة الجامعيّة ديالا لطيف إنّ الاحتياجات تغيّرت اليوم، ويحتاج اللبنانيّون لمواد أساسيّة مثل الحليب والأدوية المفقودة في السوق اللبنانيّة، ولا بدّ كما تقول، من أن تتكيّف المساعدات مع الأوضاع المستجدّة.

ونظّمت الكنديّة اللبانيّة دينا بخيت مؤسِّسة غلوبال لوجيستيك منجمنت حملة لبنان قويّ بمساعدة صديقتها همسة دياب في ميسيسوغا في مقاطعة أونتاريو، وبدعم من منظّمة إطفائيّون بلا حدود .

طالبة الدكتوراه ديالا لطيف نظّمت مزادا علنيّا تبرّع فيه فنّانون كنديّون بلوحاتهم وعاد ريعه للمتضرّرين من انفجار المرفأ الصورة: Radio-Canada / Rozenn Nicolle

وأرسلت حاويات من التجهيزات لأجهزة الإطفاء اللبنانيّة وحاويات محمّلة بالأدوية والتجهيزات الخاصّة بالمستشفيات، واللوازم المدرسيّة.

وسارع أبناء الجالية للمساعدة كما قالت ستيفاني مخيبر المنسّقة في شبكة مغتربين مجتمعين في مونتريال، وتقديم ما يمكن للوطن الأم الغارق في المأساة.

وتضمّ الشبكة مئات الأعضاء في 24 بلدا كما قالت ستيفاني مخيبر، وتُصدر مجلّة الراوية الإلكترونيّة الموجّهة للبنانيّين في بلاد الاغتراب، و تتناول مواضيع متنوّعة سياسيّة واقتصاديّة وبيئيّة وسواها.

وينظّم أبناء الجالية اللّبنانيّة مظاهرات في عدد من المدن الكنديّة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ.

وتجري وقفة في مرفأ مونتريال في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلّي ومظاهرة أمام القنصليّة اللبنانيّة في الساعة السادسة مساء وأخرى في الموعد نفسه في العاصمة الفدراليّة أوتاوا للمطالبة بالعدالة لضحايا الانفجار.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: