الكندي أندري دي غراس إلى نهائي سباق العدو 200 متر في أولمبياد طوكيو

وحطّم العدّاء الكندي من ماركهام في مقاطعة أونتاريو، رقمه القياسي الكندي في الدور نصف النهائيّ في سباق الـ200 متر.

وقطع دي غراس المسافة في 19 ثانية و 73 جزءا من المئة،

وحطّم رقم 19 ثانية و 80 جزءا من المئة الذي حقّقة في أولمبياد ريو في البرازيل عام 2016 وفاز يومها بالميداليّة الفضيّة.

هذا رائع أن يكون لديك ما هو أفضل شخصيّا قال العدّاء الكندي الذي يطمح لاعتلاء البوديوم (المنصّة) كما قال.

وتأهّل الكندي آرون براون هو أيضا للدور النهائيّ إلى جانب أندري دي غراس (نافذة جديدة).

وقال آرون براون (29 عاما) من تورونتو في مقاطعة أونتاريو،إنّه في حالة جيّدة ومرتاح لِمشاركته في الدور النهائي.

العدّاء الكندي آرون براون (إلى اليسار) تأهّل للدور النهائي في سباق الـ200 متر في طوكيو الصورة: ae/afp via getty images / Antonin Thuillier

وقاربت الحرارة مع انطلاق مباريات العدو 40 درجة مئويّة وبلغت نسبة الرطوبة 70 بالمئة، وواجه أندري دي غراس ظروف الطقس الحار بالإضافة إلى 5 بدايات خاطئة خلال مبارياته.

و بدا البطل الأولمبي الكندي الذي يحمل 4 ميداليّات، متعبا صباح يوم الثلاثاء، وغير مرتاح لِأدائه، وحلّ ثالثا بعد أن قطع المسافة في 20 ثانية و 56 جزءا من المئة.

وقال بعد فوزه وانتقاله إلى النهائيّ، إنّه كان بحاجة للمزيد من النوم، واستفاق في السادسة صباحا ليتمكّن من اللّحاق بالباص في السابعة، وكان الحرّ شديدا وقاربت الحرارة الـ40 درجة مئويّة.

وأضاف أنّه عاد إلى غرفته وخلد إلى النوم طوال ساعتَين، وشعر بالراحة عندما استفاق من النوم.

وأندريه دي غراس هو العدّاء الوحيد الذي يشارك في سباقات الـ100 و 200 متر للرجال.

وفاز بالميداليّة البرونزيّة في سباق الـ100 متر يوم الأحد الفائت، قاطعا المسافة في 9 ثوانٍ و89 جزءا من المئة.

ولم يكن أندري دي غراس يعتقد العام الماضي كما قال، أنّه سيتمكّن من المشاركة في أولمبياد طوكيو، وأعرب عن سروره لأنّه اعتلى البوديوم.

و أندري دي غراس هو أوّل كندي يفوز بثلاث ميداليّات في ألعاب ريو، فضيّة في سباق الـ200 متر عدو، وبرونزيّة في سباق الـ100 متر وبرونزيّة في سباق العدو 100 متر تتابع 4 مرّات.

وكان الكندي آرون براون هو أيضا مرتاحا وواثقا من نفسه لِمشاركته في أولمبياد طوكيو.

وكان قد حلّ في المرتبة السادسة عشرة في ريو في سباق الـ200 متر، وفي المرتبة الواحدة والثلاثين في سباق الـ100 متر.

وقرّر هذه المرّة عدم المشاركة في سباق الـ100 متر وتركيز جهوده على الـ200 متر.

وتجري المباراة النهائيّة في سباق الـ200 متر في الساعة التاسعة و55 دقيقة من مساء الأربعاء في طوكيو الذي يصادف الثامنة و 55 دقيقة صباحا بتوقيت كندا.

(سي بي سي/ دفِن هيرو/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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