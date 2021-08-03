مانيتوبا: الجراد يفتك بالمزروعات و الجفاف يجتاح العاصمة وينيبيغ

و تجتاح موجة الجفاف وينيبيغ منذ نحو 21 شهرا، و بلغت كميّة الأمطار التي تمّ تسجيلها في مطار وينيبيغ (نافذة جديدة) في تمّوز يوليو الفائت 8،5 ملّيمتر حسب ما قال روب باولا،عالم الأرصاد الجويّة السابق في وزارة البيئة الكنديّة.

وأضاف باولا الذي يواصل الاهتمام بالأحوال الجويّة رغم تقاعده عن العمل، إنّ المعدّل السنوي المسجّل منذ 30 عاما في وينيبيغ يبلغ 75،8 ملّيمترا.

وتسبّبت موجة الجفاف التي تضرب مدينة وينيبيغ في جفاف مصادر المياه الجوفيّة وامتصّت رطوبة التربة.

وأشار عالم الأرصاد الجويّة روب باولا إلى أنّ النقص في معدّل الأمطار منذ عام 2019 بات يقارب 400 ملّيمتر.

موجة من الجفاف تضرب مدينة وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا الصورة: Radio-Canada / Tyson Koschik

وتركت موجة الجفاف تداعياتها على القطاع الزراعي والمحاصيل.

و ترافقت موجة الجفاف مع تكاثر الجراد للعام الرابع على التوالي في مقاطعة مانيتوبا، ممّا يزيد من قلق المزارعين الذين يعانون من تداعيات الجفاف.

ويتكاثر الجراد في الطقس الحارّ، وتضمّ مانيتوبا 85 نوعا من هذه الحشرة الفتّاكة التي تقضي على الأعشاب المزروعات والحبوب والبذور الزيتيّة، وبإمكانها القضاء على أنواع أخرى من المزروعات.

تنتشر كميّة كبيرة من الجراد في بعض المناطق لِدرجة يصبح من الصعب السيطرة عليها قال جون غافلوسكي أخصّائي علم الحشرات في وزارة الزراعة في مانيتوبا.

وأضاف أنّ الكميّة أدنى والوضع أقلّ خطورة في مناطق أخرى من المقاطعة، وأنّ منطقة ما بين البحيرات هي الأكثر تأثّرا بالجراد.

و الضرر الأكبر الذي تسبّب به الجراد حسب ما تناهى إليه، هو نتيجة عاملَين اثنين: زيادة كميّات الجراد وعدم نموّ المحاصيل على نحو جيّد.

ويقول عالم الحشرات جون غافلوسكي إنّ كميّات الجراد تزداد منذ عام 2017.

وتُجري المقاطعة مسحاً لِأعدادها سنويّا في شهر آب أغسطس منذ عام 1930، ويستعدّ غافلوسكي مع فريقه لإجراء المسح في وقت قريب.

ويتمّ المسح على ضوء عدد أنواع الجراد في الحقول وظروف الطقس و أحدث اتجاهات التكاثر.

ويساهم هطول الأمطار في تراجع أعداد الجراد كما يقول غافلوسكي، ويضيف أنّ الطقس الحار ملائم لتكاثره، و تبيض الجرادة في وقت مبكّر عندما يشتدّ الحرّ، ويبلغ وضع البيض الحدّ الأقصى عندما يكون الطقس حارّا وجافّا طوال فصل الصيف.

وتمّ تصنيف 5 بالمئة فقط من محاصيل القمح و بذور الكانولا في منطقة ما بين البحيرات في مانيتوبا على أنّها من نوعيّة جيّدة حسب وزارة الزراعة في المقاطعة.

ويقول المزارع كيفن طومسون من قرية دوفين إنّ الجراد فتك بعدد كبير من الحقول رغم إجراءات رشّ المبيدات التي اتّخذها المزارعون.

ويضيف أنّ المعاناة من الجراد هذه السنة تفوق ما كانت عليه سابقا، ويشير إلى موسم الجليد الذي تأخّر خلال فصل الربيع وموجة الحرّ السائدة خلال فصل الصيف.

و رغم تضافر كلّ هذه العوامل السلبيّة، فإنّه يكون محظوظا كما قال، إن تمكّن من إنقاذ نصف المحاصيل التي يجنيها في سنة عاديّة.

(سي بي سي- رايلي لايتشوك/ راديو كندا مع مساهمات رايلي لايتشوك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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