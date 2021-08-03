بريتيش كولومبيا: د. بوني هنري من بين 16 شخصا نالوا وسام الاستحقاق

ومن بين الحائزين على وسام الاستحقاق د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة (نافذة جديدة) في بريتيش كولومبيا، تقديرا للدور الريادي الذي لعبته خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ، بالإضافة إلى عدد من زعماء السكّان الأصليّين والفنّانين وفاعلي الخير وروّاد المجتمع وعالم الأعمال.

ومن بين الحائزين على وسام الاستحقاق، جو ألفونس زعيم أمّة تسيلكوت إن من السكّان الأصليّين والفنّان جو أفيريج من فانكوفر و ورائدة صناعة التمويل ديبرا دوسيت وصاحب الأعمال أجاي ديلاوري ود. ديبرا براثويث التي عملت أكثر من 3 عقود في قسم الرعاية التلطيفيّة في مستشفى فكتوريا.

وقال أبناء أمّة تسيلكوت إن إنّهم يحتفلون بحصول الزعيم جو ألفونس على الميداليّة، ويثمّنون جهوده التي ساهمت في حصولِهم على حقّهم في الأراضي التقليديّة.

وهنّأ جون هورغان رئيس حكومة بريتيش كولومبيا في بيان كلّ الذين نالوا وسام الاستحقاق، على المساهمات الضخمة التي قدّموها وتفانيهم في خدمة المجتمع (نافذة جديدة).

نائبة حاكم كندا العام في بريتيش كولومبيا جانيت أوستن سوف تقلّد الأوسمة في حفل رسميّ في كانون الأوّل ديسمبر المقبل الصورة: La Presse canadienne / Chad Hipolito

روّاد الطبّ الذين ساعدونا على اجتياز هذه الجائحة الصعبة بما يتمتّعون به من خبرة وأيضا من لباقة ولُطف قال رئيس حكومة جون هورغان في بيان.

وأضاف مُثنيا على فاعلي الخير الملهِمين، وعزم حماة البيئة وقوّة زعماء السكّان الأصليّين.

د. بوني هنري شخصيّة متألّقة:

وتألّقت د. بوني هنري وأصبحت وجها معروفا خلال الجائحة بفضل إطلالتها اليوميّة في مؤتمر صحفي تُطلع من خلاله أبناء المقاطعة على تطوّرات الفيروس، وتعطي توجيهات حول تدابير الوقاية الضروريّة للتصدّي له.

وأصبحت د. هنري رمزا لِمكافحة كورونا في المقاطعة وفي كندا وعلى الصعيد الدولي.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا تثني فيه على أداء د. هنري (نافذة جديدة)، وعنونت قائلة إنّ د. هنري نجحت بامتياز امتحان فيروس كورونا .

وتابعت الصحيفة تقول إنّ د. هنري أثبتت أنّها واحدة من مسؤولي الصحّة العامّة الأكثر فعاليّة في العالم، ومن الممكن أن تستلهم منها دول العالم التي تجد صعوبة في الخروج من الإغلاق.

كُن هادئا، كن لطيفا، كن بأمان ، شعار أطلقته د. بوني هنري، وأصبح رمزا لِمكافحة الجائحة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، ويُستخدم في ظروف مختلفة.

وتعرّضت رئيسة الخدمات الطبيّة للتهديد واضطرّت للّجوء إلى الحماية في منزلها، وأعربت عن اعتقادها أنّ جزءا من التهديدات يعود لِكونها سيّدة تحتلّ موقعا في السلطة، ويرتاح الناس في استهدافها بطريقة لن يستخدموها في استهداف زعيم من الذكور .

وتُقلّد نائبة الحاكم العام جانيت أوستن الأوسمة في حفل رسميّ يجري في مدينة فكتوريا عاصمة بريتيش كولومبيا في كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

(سي بي سي نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا- نُويمي موكَندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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