بريتيش كولومبيا: دخان حرائق الغابات يعرقل جهود أجهزة الإطفاء

وغطّت سحب الدخان المنبعث من الحرائق أجزاء كبيرة من بريتيش كولومبيا (نافذة جديدة)، ولا سيّما منطقة كاملوبس التي تشمل وادي أوكاناغان و تضمّ ما يقارب ثلُث الحرائق المستعرة في المقاطعة.

وتشمل أوامر الإخلاء أكثر من 3000 مسكن، وتجاوزت 18 بلدة وقرية الحدّ الأقصى من التعرّض لِتلوّث الهواء، الذي حدّدته سلطات المقاطعة بـ24 ساعة.

علينا أن نكون استراتيجيّين للغاية حول مكان وجود طائراتنا وحول الأماكن التي يمكن استخدامها فيها قالت إريكا بيرغ من هيئة مكافحة حرائق الغابات في بريتيش كولومبيا.

دخان حرائق الغابات يغطّي كروم العنب في مدينة كيلونا الصورة: Radio-Canada / Tom Popyk

وأكّدت أنّ الحرائق تؤثّر في عمليّات أجهزة الإطفاء وطواقم العمل وسلامتها، وأنّ الهيئة تضع كلّ ذلك في أولويّاتها.

وحذّرت السلطات سكّان مناطق الوسط التي يغطّيها دخان الحرائق من مخاطر التعرّض لفترة طويلة لِجزيئات الدخان الملوّثة التي ينقلها الهواء، لا سيّما منهم الأطفال والمسنّون.

وتقع 36 بلديّة في هذه المناطق تحت تحذير نوعيّة الهواء منذ أسبوع.

وأصدرت سلطات المقاطعة نهاية الأسبوع تحذيرات مماثلة في فانكوفر الكبرى و وادي فريزر، أشارت فيها إلى احتمال أن يؤثّر دخان الحرائق عليهم خلال الـ24 إلى ال48 ساعة المقبلة.

وتخضع بعض المناطق في غرب الولايات المتّحدة لِتحذيرات حول نوعيّة الهواء، بما فيها مناطق في كولورادو و ايداهو و و وايومنغ وواشنطن حسب ما أفادت به هيئة مكافحة الحرائق في بريتيش كولومبيا.

ويقول الخبراء إنّ الكميّات الكبيرة من جزيئات الدخان المجهريّة التي تنبعث من حرائق الغابات تترك تداعياتها على الصحّة على المديَين القصير والبعيد.

وقضت حرائق الغابات هذه السنة في بريتيش كولومبيا على مساحة قدرها 5050 كيلومترا مربّعا، بارتفاع بلغت نسبته 45 بالمئة عن معدّل الحرائق خلال العقد الماضي.

وتسبّبت حرائق الغابات في تردّي جودة الهواء التي بلغت مستويات خطيرة في عدد من مناطق المقاطعة.

ودعت السلطات كلّ السكّان إلى الالتزام بأوامر الإخلاء فور صدورها وعدم البقاء في منازلهم عند تلقّيها كي لا يعرّضوا أنفسهم وحياة المستجيبين الأوائل للخطر.

ويُعرقلعدم الالتزام بالأوامر عمل عناصر الإطفاء ويؤثّر في جهود مكافحة الحرائق حسب مسؤولين في جهاز الإطفاء في منطقة طومسون نيكولا.

ويقدّم الصليب الأحمر الكندي المساعدة الماليّة للأشخاص الذين يخضعون لأوامر الإخلاء أكثر من 10 أيّام بسبب حرائق الغابات.

(سي بي سي/ ديفيد بول/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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