كندا تتطلّع إلى الذهبيّة في كرة القدم النسائيّة في أولمبياد طوكيو

وسدّدت اللاعبة الكنديّة جيسي فليمنغ من لندن في أونتاريو، الهدف الوحيد (نافذة جديدة) في المباراة لِتضمن الفوز لفريقها.

كنت واثقة ممّا أقوم به قالت جيسي فليمينغ وأضافت أنّها كانت واثقة من نفسها وأخذت نفسا عميقا وكانت تعلم أنّ بإمكانها القيام بذلك.

وهذه المرّة الأولى التي يصل فيها المنتخب الكندي إلى الدور النهائيّ في كرة القدم النسائيّة (نافذة جديدة) في دورة أولمبيّة، وتتطلّع كندا للفوز بميداليّة ذهبيّة.

وقد أحرزت كندا الميداليّة البرونزيّة في أولمبياد لندن عام 2012، وفي أولمبياد ريو عام 2016.

اللاعبة الكنديّة كريستين سانكلير ( بالأحمر) أثناء المنافسة مع فريق البرازيل في أولمبياد طوكيو الصورة: Radio-Canada / Koki Nagahama

ومُني المنتخب الكندي بهزيمة مريرة في لندن (نافذة جديدة)، بعد قرار مثير للجدل من قِبل الحكم النرويجي، وحقّق المنتخب الأميركي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي.

وأخيرا ربحنا. بالنسبة للّواتي شاركن من بيننا في دورة لندن 2012، كان من الجيّد أن نحقّق انتقاما صغيرا في نصف نهائي دورة أولمبيّة كريستين سانكلير كابتن منتخب كندا لِكرة القدم النسائيّة

فبعد 9 سنوات على الهزيمة في أولمبياد لندن، تمكّن المنتخب الكندي من التفوّق على منتخب الولايات المتّحدة.

ولم تغِب الولايات المتّحدة عن الدور النهائي منذ أن أُدرجت منافسة كرة القدم النسائيّة في الألعاب الأولمبيّة عام 1996، ولم تخسر إلّا عام 2016 في أولمبياد ريو.

وكان المنتخب الأميركي يسعى هذه السنة ليكون أوّل منتخب يحصل على اللقب الأولمبي وبطولة العالم في العام نفسه.

وهذا هو الفوز الرابع الذي تحقّقه كندا في كرة القدم النسائيّة، من أصل 64 مقابلة مع الولايات المتّحدة.

وحقّقت اللاعبات الكنديّات الفوز في ملعب كاشيما في غياب الجمهور، ووسط طقس حار ورطب، و احتفلن بفوزهّن وهنّ يتجمّعن حول بعضهنّ البعض وسط الرقص والغناء والعناق.

وتتطلّع كندا للفوز بالميداليّة الذهبيّة، ويقابل المنتخب الكندي منتخب السويد مساء الخميس المقبل بتوقيت كندا الذي يصادف صباح الجمعة بتوقيت اليابان.

وقالت الكابتن كريستين سانكلير إنّ المنتخب الكندي يتطلّع للفوز بالميداليّة الذهبيّة بعد برونزيّتَين، وأعربت عن فخرها بفريقها المميّز، الذي ناضل كثيرا، ويتطلّع إلى نتيجة مختلفة هذه المرّة كما قالت سانكلير.

(سي بي سي/ دفن هيرو/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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