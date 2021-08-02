كوفيد-19: الخبراء ينصحون بارتداء الكمامة حتّى بعد تلقّي اللّقاح

ومطلع تمّوز يوليو، سمحت السلطات الصحيّة في مقاطعتَي ألبرتا و بريتيش كولومبيا بالاستغناء عن الكمامة، وفي سَسكتشوان تمّ التخلّي عنها في الحادي عشر من الشهر نفسه، وفي نهاية الشهر في كلّ من جزيرة برنس إدوارد ونيو برنزويك.

وفي أونتاريو وكيبيك، أكبر مقاطعتَين تباعا من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكّان، قرّرت حكومة دوغ فورد الإبقاء على ارتداء الكمامة في المرحلة الحاليّة من الإغلاق، وما زالت حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك تفرض ارتداءها في وسائل النقل العام والأماكن العامّة المغلقة.

د. تيريزا تام مديرة وكالة الصحّة العامّة في كندا ترتدي كمامة الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

روكسان بورغيس دا سيلفا أستاذة إدارة وتقييم سياسة الصحّة في معهد الصحّة العامّة في جامعة مونتريال، تقول إنّ الحكومات التي ألغت الكمامة الإلزاميّة قامت بذلك لأسباب تتعلّق بالحريّة الفرديّة أكثر منه بالصحّة العامّة.

ومن الخطأ اتّخاذ قرار الاستغناء عن الكمامة (نافذة جديدة)، لأنّ من شأنه أن يؤدّي إلى ظهور حالات جديدة من كوفيد-19 حسب قولها.

ومن المبكّر، تضيف بورغيس داسيلفا، القول متى يصبح من الممكن الاستغناء عن الكمامة، وينبغي أن يكون هذا التدبير الوقائي من بين آخر التدابير التي يتمّ التوقّف عن تطبيقها، لا سيّما أنّه الأقلّ تقييدا.

وارتداء الكمامة لا يترك تداعيات على الاقتصاد، لكنّه مرتبط برفاهية المجموعة، ومن المهمّ أن يساهم كلّ فرد في إجراءات الوقاية، لتبقى المدارس والمتاجر مفتوحة في حال ظهرت موجة جديدة من الفيروس الخريف المقبل قالت أستاذة علم الصحّة في جامعة مونتريال روكسان بورغيس دا سيلفا.

وقال د. كارل فايس أخصّائي الأمراض المعدية في المستشفى اليهودي العام في مونتريال، إنّه ما زال من المفيد ارتداء الكمامة نظرا للوضع الناجم عن متحوّرات الفيروس.

وارتداء الكمامة ضروريّ في الأماكن العامّة المزدحمة، مثل النقل العام والمجمّعات التجاريّة التي قد يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص غير المطعَّمين ضدّ كوفيد-19.

كما أنّ ارتداء الكمامة يوفّر على الكنديّين احتمال عودة الإغلاق، وهو إجراء لم نعد نطيق العودة إليه قال د. كارل فايس.

وقرّرت بعض الدول، من بينها الولايات المتّحدة ، التشدّد من جديد في إجراءات الوقاية، وفرضت إسرائيل وبلجيكا الكمامة مجدّدا بعد أن ألغت هذا التدبير.

وفي بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي، طلبت السلطات من سكّان الأماكن الساخنة التي ارتفعت فيها حالات كوفيد-19 منذ نحو أسبوع، ارتداء الكمامة.

لكنّ حكومة ألبرتا لم تتّخذ قرارا مماثلا، رغم تسارع انتشار العدوى بوتيرة تفوق الذروة التي شهدتها المقاطعة خلال الموجة الثالثة من الفيروس.

وحذّرت سلطات الصحّة العامّة في كندا نهاية الأسبوع الفائت من احتمال ظهور موجة رابعة من الفيروس بسبب متحوّر دلتا.

ويقول خبراء إنّ متحوّر دلتا الهندي يتميّز بسرعة انتشاره وبأنّه أكثر عدوىً من متحوّر ألْفا البريطاني، وتقول روكسان بورغيس دا سيلفا إنّ ارتداء الكمامة ضروريّ نظرا لِوجود العديد من الأمور المجهولة بشأن متحوّر دلتا.

ويدعو الخبراء إلى الحذر في حالات الأزمة وعدم اليقين، وإلى الوقاية لِتجنّب كوارث أو مفاجآت، على غرار ظهور متحوّر جديد مقاوم للّقاح قالت بورغيس دا سيلفا.

وتؤكّد دراسة نشرتها مجلّة نيتشر العلميّة الأسبوع الماضي، على ضرورة الإبقاء على بعض إجراءات الوقاية الأساسيّة، مثل ارتداء الكمامة والتزام التباعد الجسدي، إلى أن تنتهي حملة التطعيم.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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