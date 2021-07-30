كندا: ذهبيّة في التجديف وتأهّل الفريق النسائي لِنصف نهائي كرة القدم في طوكيو

و نجحت حارسة المرمى ستيفاني لابيه في صدّ ركلتَين (نافذة جديدة) لتضمن الفوز للفريق الكندي النسائي.

وأجرى فريق النساء الكندي تمارين عديدة على ركلات الجزاء في الأشهر الماضية حسب ما قالت اللاعبة من أوتاوا فانيسا جيل عقب انتهاء المباراة.

لم نأت إلى هنا لنبلغ الدور نصف النهائي قالت فانيسا جيل وأضافت قائلة إنّ الفريق سيفوز بميداليّة في المرحلة المقبلة.

وفي الدقيقة السابعة، أثارت اللاعبة كريستين سانكلير مخاوف فريقها بعد أن سقطت على الأرض نتيجة تلقّيها ضربة على الرأس.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين، فوّتت اللاعبتان نيشيل برنس وجانين بيكي على الفريق فرصة تحقيق هدف.

أحرز ت كندا الميداليّة الذهبيّة في قارب الثماني في التجديف في دورة الالعاب الأولمبيّة في طوكيو الصورة: Radio-Canada

وفي الشوط الثاني، سنحت أمام اللاعبتان جانين بيكي وفانيسا جيل فرصة تحقيق هدف لِكندا، ولكنّ الفرصة ضاعت مرّة أخرى.

وكان أمام فريق البرازيل عدّة فرص لتحقيق هدف، وانتهت المباراة بالتعادل بعد الشوط الإضافي، وتمكّنت كندا من تحقيق الفوز في ركلات الترجيح بفضل الأداء المميّز لِحارسة المرمى ستيفاني لابيه.

ورغم بداية متعثّرة للفريق الكندي بعد أن فشلت الكابتن كريستين سانكلير في تحقيق هدف، كان الفوز حليفه في النهاية، وانتقل غلى نصف النهائي.

وفي مباراة التجديف، أحرز الفريق النسائي الميداليّة الذهبيّة في القارب الثماني (نافذة جديدة)، ليرتفع رصيد كندا إلى 11 ميداليّة، أحرزتها جميعا لاعبات كنديّات.

وتمكّن الفريق النسائي الكندي لقارب الثماني من التقدّم على فريق استراليا وفريق نيو زيلندا بعد 500 متر من الانطلاق.

وتمكّن الفريق النسائي الكندي من الصمود، وقطع مسافة 2000 متر في 5 دقائق و59 ثانية و 13 جزءا من المئة.

وأعربت اللاعبات الكنديّات عن فخرهنّ بالفوز وقالت سوزان غرينجر إنّ الفريق تغلّب على الكثير من التحدّيات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وهذه الميداليّة الثانية في التجديف التي تفوز بها كندا في أولمبياد طوكيو، بعد يومين على ميداليّة برونزيّة في القارب الثنائي (نافذة جديدة)فازت بها اللاعبتان كيلي فيلمر و هيلاري جانسن.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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