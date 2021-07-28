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السبّاحة الكنديّة بيني أولكسياك صاحبة الرقم القياسي في عدد الميداليات
أصبحت بطلة السباحة الكنديّة بيني أولكسياك (21 عاما) صاحبة الرقم القياسي في عدد الميداليّات الأولمبيّة التي حصلت عليها في دورة العاب صيفيّة.
وفيرصيد البطلة الأولمبيّة المولودة في أونتاريو، 6 ميداليّات (نافذة جديدة)، واحدة ذهبيّة ووفضيّتان و 3 ميداليّات برونزيّة.
وفازت أولكسياك بأربع ميداليّات في دورة ريو الأولمبيّة عام 2016، وأحرزت ميداليّتين في أولمبياد طوكيو، الأولى فضيّة في سباق التتابع 4 مرّات 100 متر، والثانية برونزيّة في سباق 200 متر سباحة حرّة.
وأعربت أولكسياك عن فخرها بعد فوزها بالميداليّة البرونزيّة، وقالت إنّها بذلت جهدا كبيرا في الخمسين مترا الأخيرة من السباق.
وأحرزت الأستراليّة أريان تيتموس الميداليّة الذهبيّة في هذا السباق وقطعت المسافة في دقيقة و50 ثانية و 50 جزءا من مئة.
اعتقدت في وقت من الأوقات أنّني سَأفقد أعصابي قالت بيني أولكسياك، و كانت في وضع نفسيّ أفضل ممّا كانت عليه في دورة البرازيل الأولمبيّة عام 2016.
واضافت أنّها لم تبلغ هذه المرحلة بالصدفة وإنّما بفضل الجهود التي بذلتها.
لم أكن أتوقّع الحصول على ميداليّة في هذا السباق. وقد ازدادت ثقتي، وازداد حماسي للسباقات المقبلة
وأصبحت بيني أولكسياك صاحبة الرقم القياسي في عدد الميداليّات في كندا، من بين الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة والشتويّة على حدّ سواء، إلى جانب سيندي كلاسِن بطلة التزحلق السريععلى الجليد على مسار طويل، وكلارا هيوز بطلة ركوب الدراجات والتزحلق على الجليد.
وتأهّلت كلّ من بيني أولكسياك وكايلا سانشيز للدور نصف النهائي في سباق 100 متر سباحة حرّة،.
وتشارك أولكسياك فضلا عن ذلك في سباقَي سباحة تتابع في أولمبياد طوكيو.
وكان السبّاحون الكنديّون الذكور أقلّ حظّا وفوّتوا فرصة التأهّل في عدد من السباقات.
وفشل جوشوا لياندو من أونتاريو و يوري كيسيل من ألبرتا في التأهّل لِسباق 100 متر سباحة حرّة، وحلّا تباعا في المرتبتُين السابعة والثامنة.
كما فشِل فينلي نوكس من ألبرتا في التأهّل لِلدور نصف النهائي في سباق التتابع 4 مرّات 200 متر .
(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)
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