السبّاحة الكنديّة بيني أولكسياك صاحبة الرقم القياسي في عدد الميداليات

وفازت أولكسياك بأربع ميداليّات في دورة ريو الأولمبيّة عام 2016، وأحرزت ميداليّتين في أولمبياد طوكيو، الأولى فضيّة في سباق التتابع 4 مرّات 100 متر، والثانية برونزيّة في سباق 200 متر سباحة حرّة.

وأعربت أولكسياك عن فخرها بعد فوزها بالميداليّة البرونزيّة، وقالت إنّها بذلت جهدا كبيرا في الخمسين مترا الأخيرة من السباق.

وأحرزت الأستراليّة أريان تيتموس الميداليّة الذهبيّة في هذا السباق وقطعت المسافة في دقيقة و50 ثانية و 50 جزءا من مئة.

اعتقدت في وقت من الأوقات أنّني سَأفقد أعصابي قالت بيني أولكسياك، و كانت في وضع نفسيّ أفضل ممّا كانت عليه في دورة البرازيل الأولمبيّة عام 2016.

واضافت أنّها لم تبلغ هذه المرحلة بالصدفة وإنّما بفضل الجهود التي بذلتها.

تأهّلت الكنديّتان بيني سانشيز وكايليا سانشيز للدور نصف النهائي في سباق مئة متر سباحة حرّة الصورة: afp via getty images / JONATHAN NACKSTRAND

لم أكن أتوقّع الحصول على ميداليّة في هذا السباق. وقد ازدادت ثقتي، وازداد حماسي للسباقات المقبلة البطلة الأولمبيّة بيني أولكسياك

وأصبحت بيني أولكسياك صاحبة الرقم القياسي في عدد الميداليّات في كندا، من بين الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة والشتويّة على حدّ سواء، إلى جانب سيندي كلاسِن بطلة التزحلق السريععلى الجليد على مسار طويل، وكلارا هيوز بطلة ركوب الدراجات والتزحلق على الجليد.

وتأهّلت كلّ من بيني أولكسياك وكايلا سانشيز للدور نصف النهائي في سباق 100 متر سباحة حرّة،.

وتشارك أولكسياك فضلا عن ذلك في سباقَي سباحة تتابع في أولمبياد طوكيو.

وكان السبّاحون الكنديّون الذكور أقلّ حظّا وفوّتوا فرصة التأهّل في عدد من السباقات.

وفشل جوشوا لياندو من أونتاريو و يوري كيسيل من ألبرتا في التأهّل لِسباق 100 متر سباحة حرّة، وحلّا تباعا في المرتبتُين السابعة والثامنة.

كما فشِل فينلي نوكس من ألبرتا في التأهّل لِلدور نصف النهائي في سباق التتابع 4 مرّات 200 متر .

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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