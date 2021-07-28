مزارعو سَسكتشوان قلقون من تأثير الجفاف على المحاصيل الزراعيّة

وبلغت نصف المحاصيل فقط مرحلة تطوّرها الطبيعيّة (نافذة جديدة) في هذه الفترة من السنة،حسب آخر التقارير الصادرة في المقاطعة حول المحاصيل.

ويعزو التقرير السبب إلى نقص الرطوبة ، ويشير إلى أنّ 8 بالمئة فقط من التربة السطحيّة في الأراضي الزراعيّة لديها ما يكفي من الرطوبة، ويُدرك المزارعون التبعات التي قد تنجم عن ذلك.

ويقول المزارع جيريمي ولتر إنّ الضغط المالي عبء يحرمُه نوم الليل، ويشعر بالضغط عندما يفكّر في المدفوعات المترتّبة عليه .

ويضيف ولتر، إبن الجيل الرابع من المزارعين، أنّ لون المحاصيل بدأ يتغيّر في حين تكون المزروعات خضراء في هذه الفترة من فصل الصيف.

جيريمي ولتر واحد من المزارعين الذين يشعرون بالقلق جرّاء تداعيات الطقس الحارّ والجاف على الموسم الزراعي الصورة: Richard Acegoutay/CBC

لديّ انطباع بأنّني بذلت كلّ ما في وسعي، ولكن، لا يسعني إلّا أن أفكّر أنّني فشلت قال جيريمي ولتر المزارع من سَسكتشوان.

وتقول أديل ستيوارت المديرة الإداريّة في مؤسّسة دو مور أغريكَلتشر Do More Agriculture (نافذة جديدة)، التي تُعنى بصحّة المزارعين النفسيّة وتوفير الموارد لهم، إنّ أغلبيّة المزارعين الكنديّين يشعرون بالقلق هذه السنة.

وما يجري اليوم غير مسبوق قالت أديل ستيوارت، ومن المحتمل أن تتفاقم الأوضاع نظرا لأنّ الأرصاد الجويّة لا تتوقّع هطول الأمطار .

وتختصر ستيوارت ما سمعته من المزارعين بِبضع كلمات: إجهاد شديد ويأس و أزمة كما قالت.

وأضافت أنّ المزارعين والمنتجين الزراعيّين يلجأون عادة إلى الخدمات النفسيّة التي تقدّمها دو مور أغريكَلتشر في فصل الخريف، أو في أواخر شهر آب أغسطس، خلال موسم الحصاد الذي يرهقُهم.

ولكنّ المؤسّسة تلقّت منذ الآن طلبات مساعدة، وسمِعت ستيوارت من أحد المزارعين أنّه استخدَم مياه الاستحمام لِريّ نباتاته.

ولن يتمكّن الكثيرون من الوفاء بالعقود التي وقّعوها من أجل شراء البذور والحبوب.

وتعمل المؤسّسة على توفير خطّ ساخن خاصّ بالمزارعين عبر أنحاء كندا، يؤمّن لهم التواصل مع خبراء الصحّة النفسيّة من أصحاب الخبرة في القطاع الزراعي، حسب ما قالت أديل ستيوارت المديرة الإداريّة لدى دو مور أغريكَلتشور .

كما أعلنت حكومة سَسكتشوان مؤخّرا أنّ برنامج تأمين الحصاد سوف يضاعف مستويات تقييم العائدات المنخفضة للمزارعين الذين يستخدمون محاصيلهم كَعلف.

و طلب دافيد ماريت وزير الزراعيّة المحلّي في سَسكتشوان من الحكومة الكنديّة أن تساعد مزارعي المقاطعة ، بمن فيهم المزارعون المؤهّلون للإفادة من برنامج تأجيل الضريبة على الثروة الحيوانيّة.

(سي بي سي/ داين باترسون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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