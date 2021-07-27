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كندا: موظّفو وكالة الخدمات الحدوديّة يلوّحون بالإضراب
لوّح موظّفو وكالة الخدمات الحدوديّة الكنديّة بإعلان الإضراب عن العمل اعتبارا من 6 آب أغسطس المقبل.
وقال اتّحاد موظّفي القطاع العام ونقابة الجمارك والهجرة إنّ غالبيّة موظّفي وكالة الخدمات الحدوديّة البالغ عددهم 8500 موظّف، صوّتوا لِصالح إعلان الإضراب.
ومن المحتمل أن يبدأ الإضراب مع اقتراب موعد إعادة فتح الحدود الكنديّة (نافذة جديدة) أمام المسافرين الواصلين من الولايات المتّحدة الذين أكملوا التطعيم ضدّ مرض كوفيد-19 حسب ما ورد في بيان صادر عن اتّحاد موظّفي القطاع العام ونقابة موظّفي الجمارك والهجرة.
ويُعتبر الكثير من موظّفي الخدمات الحدودويّة عمّالا رئيسيّين، وتقول النقابة في بيانها إنّ الإضراب قد يؤدّي إلى تباطؤ حركة التبادل التجاري على الحدود وموانئ الدخول، والبريد الدولي وخدمة البريد والطرود في مؤسّسة البريد الكنديّة وشركات الشحن .
وأعضاء النقابة ، بمن فيهم موظّفو وكالة الخدمات الحدوديّة، هم من دون عقد عمل منذ عام 2018، و يُعتبر 90 بالمئة منهم موظّفين أساسيّين حسب اتّحاد موظّفي القطاع العام، ويتعيّن عليهم البقاء في مراكز عملهم في حال إعلان الإضراب.
وتضمّ نقابة الجمارك والهجرة واتّحاد موظّفي القطاع العام (نافذة جديدة)أعضاء من وكالة الخدمات الحدوديّة وموانئ الدخول البريّة والبحريّة في المرافئ، ونقاط الدخول التجاريّة، وموظّفين مسؤولين عن تطبيق القوانين الداخليّة وعناصِر استخبارات ومحقّقين ووكلاء تجاريّين.
ومن الممكن أن يشارك 2600 موظّف في الإضراب، بموجب اتّفاق الخدمات الأساسيّة، ويواصل الباقون العمل في مراكزهم.
ويطالب أعضاء النقابة بالمساواة في الأجور مع موظّفين مسؤولين عن إنفاذ القانون، وحماية أفضل من التمييز والتحرّش في بيئة العمل، وسياسة عمل عن بعد للموظّفين المدنيّين الذين لا يرتدون البذّة.
وقرّرت الحكومة الكنديّة إعادة فتح الحدود أمام المسافرين الذين أكملوا التطعيم القادمين من الولايات المتّحدة في 9 آب أغسطس ومن البلدان الأخرى في 6 أيلول سبتمبر المقبل.
(سي بي سي- كاثارين تيونّي/ راديو كندا مع مساهمات كاثارين تيونّي وجاكودري شاربونو/ ترجمة وإعداد مي أبو صعب)
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