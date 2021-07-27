كندا:جائحة كورونا تترافق مع انخفاض معدّل الجرائم في البلاد

فقد اتّخذت الحكومة الكنديّة والحكومات المحليّة في المقاطعات إجراءات صارمة للتصدّي لِلفيروس والحدّ من انتشار عدوى مرض كوفيد-19.

وتحدّد الوكالة الفدراليّة معدّل الجرائم المصرّح عنها للشرطة بالاستناد إلى معدّلات الجريمة ومؤشّر خطورة الجرائم IGC في كافّة أنحاء البلاد.

وتراجع مؤشّر الجرائم الخطيرة في العامَين الماضيَين (نافذة جديدة)، من 79،8 بالمئة في عام 2019، إلى 73،4 عام 2020، أي بنسبة 8 بالمئة.

وتراجع عدد الجرائم المصرّح عنها للشرطة بنسبة 10 بالمئة العام الماضي، وبلغ 5301 قضيّة لِكل 100 ألف كندي.

وأفادت وكالة الإحصاء الكنديّة أنّ مؤشّر خطورة الجريمة تراجع في 8 مقاطعات وفي إقليم نونافوت، وتفاوتت نسبته في مقاطعات وأقاليم أخرى.

تستند وكالة الإحصاء الكنديّة في تحديد معدّل الجريمة إلى مؤشّر خطورة الجريمة الصورة: iStock

فقد ارتفع المؤشّر بنسبة 10 بالمئة و 3 بالمئة تباعا في مقاطعتَي نوفا سكوشا ونيو برنزويك في الشرق الكندي المطلّ على الأطلسي.

كما ارتفع بنسبة 1 بالمئة في إقليم يوكون و6 بالمئة في أقاليم الشمال الغربيّة في الشمال الكنديّ الكبير.

جرائم القتل ترتفع والعنف الأُسَري يتراجع:

و ارتفع عدد جرائم القتل في كندا للسنة الثانية على التوالي حسب وكالة الإحصاء، وأعلنت الشرطة عن وقوع 743جريمة قتل عام 2020، أي بزيادة 56 جريمة عن العام الذي سبقه.

وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 7 بالمئة، من 1،83 جريمة لِكل 100 ألف كندي عام 2019 إلى 1،95 جريمة لِكلّ 100 ألف كندي العام الماضي.

لكنّ النسبة أعلى 7 مرّات لدى السكّان الأصليّين حسب تقرير وكالة الإحصاء الكنديّة.

وفي حين حافظ معدّل حالات العنف الأسَري المصرّح عنها على استقراره، انخفض عدد ضحايا العنف غير الأسَري حسب الوكالة.

وارتفع عدد الجرائم التي تُستخدم فيها أسلحة ناريّة للسنة السادسة على التوالي، وارتفع بنسبة 15 بالمئة عام 2020.

ويفيد التقرير أنّ الجائحة تركت تداعياتها على طبيعة الجرائم المصرّح عنها للشرطة.

فقد ارتفعت جرائم الكراهية المصرّح عنها للشرطة بنسبة 37 بالمئة في كندا، خلال السنة الأولى من الجائحة.

وتمّ التصريح عن 2669 قضيّة العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ عام 2009، وعن 1951 قضيّة عام 2019.

وتضاعف عدد جرائم الكراهية التي تستهدف العِرق والإثنيّة، وأدّت إلى هذا الارتفاع في عدد جرائم الكراهية في كندا حسب الوكالة.

وارتفع عدد المضايقات الجنائيّة والتهديد، ومن بينها نشر الصور الحميمة دون موافقة والاتّصالات غير اللائقة والتهديدات، وتراجعت بالمقابل حالات التحرّش الجنسي المصرّح عنها للشرطة بنسبة 9 بالمئة للمرّة الأولى منذ خمس سنوات.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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