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كندا: مود شارون بطلة أولمبيّة في رفع الأثقال في طوكيو
ارتفع رصيد كندا إلى 8 ميداليّات في دورة الألعاب الأولمبيّة في طوكيو.
وفازت الكنديّة مود شارون بالميداليّة الذهبيّة في بطولة رفع الأثقال وزن ما دون 64 كيلوغراما.
وتشارك شارون، وهي من مقاطعة كيبيك، للمرّة الأولى في دورة أولمبيّة، وحصدت ميداليّة ذهبيّة نسائيّة لِكندا في رياضة رفع الأثقال (نافذة جديدة)، بعد كريستين جيرار في لندن عام 2012.
وتفوّقت شارون في منافسة الخطف ورفعت 105 كيلوغرام، والنتر ورفعت 131 كيلوغراما.
وكانت مود شارون قد فازت بالميداليّة الفضيّة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي جرت في آناهايم في كاليفورنيا عام 2017.
وفاز فريق السوفتبول النسائي الكندي بميداليّة برونزيّة (نافذة جديدة)، بعد تفوّقه على فريق البرازيل.
وهذه هي المرّة الأولى التي تحقّق فيها كندا ميداليّة أولمبيّة في هذه الرياضة.
وطال انتظار الفريق النسائي الكندي قبل الحصول على ميداليّة، وانتظر بعض أعضائه 13 سنة.
وتفوّقت كندا بنقطة واحدة على البرازيل، وفازت بالميداليّة بنتيجة 2-3، بفضل إصرار اللاعبات الكنديّات، لِتكتب كندا صفحة أولمبيّة تاريخيّة في السوفتبول.
وفازت كندا مرّة ثانية في رياضة الجودو، وحصدت اللاعبة الكنديّة كاترين بوشمان بينار البرونزيّة وزن ما دون 63 كيلوغراما في طوكيو.
وتمكّنت الكنديّة (27 عاما) وهي من مونتريال في مقاطعة كيبيك، من التغلّب على منافستها من فنزويلا أنريكيليس باريوس.
وأصبحت بوشمان بينار أوّل كيبيكيّة وثاني كنديّة بعد جيسيكا كليمكايْت أوّل أمس، تفوز بميداليّة برونزيّة في الجودو.
وفازت الكنديّة كايلي ماس بالميداليّة الذهبيّة في سباحة 100 متر ظهر للنساء.
وقطعت كايلي ماس ، وهي من لاسال في مقاطعة أونتاريو، المسافة في 57 ثانية و 72 جزءا من مئة.
(سي بي سي/ كريستين رانكن/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)
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