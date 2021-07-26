كندا: أوّل ميداليّة ذهبيّة في طوكيو، وبرونزيّة في الجودو وفضيّة في السباحة

فقد حقّقت اليوم السبّاحة الكنديّة ماغي ماكنيل أوّل ميداليّة ذهبيّة لِكندا في مباراة السباحة 100 متر فراشة (نافذة جديدة).

و ماكنيل (21 عاما) من لندن في أونتاريو، وقطعت المسافة في 55 ثانية و59 جزءا من مئة، لتتفوّق على منافستَيها الصينيّة يوفي زانغ (55،64) والاستراليّة إيما ماكيون (55،72).

لم أكن متوتّرة قبل المباراة قالت ماكنيل، وأضافت أنّها كانت تريد فحسب الاستمتاع، وكان كلّ شيء غير طبيعي بالنسبة لها، وتفاجأت عندما سمعت اسمها وأنّها في المرتبة الأولى كما قالت.

وهذه الميداليّة الثانية التي تفوز بها ماكنيل في غضون يومين، بعد أن حاز الفريق الكندي على الفضيّة في سباق التتابع 4 مرّات لِمسافة 100 متر (نافذة جديدة).

فاز فريق كندا بميداليّة فضيّة في سباحة التتابع 4 مرّات لِمسافة 100 متر الصورة: Getty Images / Tom Pennington

وحقّق فريق السباحة الذي يضمّ بالإضافة إلى ماكنيل، كلّا من كايلا سانشيز و وربيكا سميث وبيني أولكسياك، أوّل ميداليّة لِكندا في أولمبياد طوكيو.

وفازت ماغي ماكنيل عام 2019 بِبطولة العالم في سباحة 100 متر فراشة.

أوّل برونزيّة نسائيّة في رياضة الجودو:

وحقّقت الكنديّة جيسيكا كليمكايْت (24 عاما) فوزا تاريخيّا بعد حصولها على الميداليّة البرونزيّة في رياضة الجودو في مباريات الأقلّ من 57 كيلوغراما.

وأصبحت كليمكايْت المولودة في وتبي في مقاطعة أونتاريو، أوّل كنديّة تفوز بميداليّة في رياضة الجودو (نافذة جديدة)، بعد تفوّقها على السلوفينيّة كايا كايزر.

الكنديّة جيسيكا كليمكايت فازت بميداليّة برونزيّة في الجودو في دورة الألعاب الأولمبيّة في طوكيو الصورة: afp via getty images / FRANCK FIFE

وكانت كليمكايْت تتطلّع للفوز بالميداليّة الذهبيّة كما قال المحرّر الرياضي في سي بي سي دفين هيرو الذي أوضح أنّ الكنديّة تمكّنت من السيطرة على منافستها السلوفينيّة كيم كايزر، واستعادت قدراتها بعد خسارة صعبة في نصف النهائي.

أنا متأثّرة للغاية حاليّا بسبب عدم فوزي بالميداليّة الذهبيّة قالت جيسيكا كليمكايْت، وتابعت تقول إنّها مسرورة جدّا لأنّها تمكّنت من السيطرة على مشاعرها بعد خسارتها في نصف النهائي، وإنهاء المباراة بالفوز بميداليّة البرونز، وتشعر بالفخر لأنّ السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة للغاية.

وهذه أوّل ميداليّة تفوز بها كندا في الجودو منذ دورة الألعاب الأولمبيّة عام 2012.

ولعبت كليمكايْت 4 مباريات قبل أن تتمكّن من تحقيق الميداليّة البرونزيّة، واستخدمت كما قالت، كلّ قدراتها للفوز بالميداليّة البرونزيّة بعد أن فقدت أمل الفوز بميداليّة ذهبيّة كانت تطمح لها.

كنت أودّ الفوز بأوّل ميداليّة نسائيّة لِكندا في الجودو، لأنّ الكثير من الأشخاص في كندا ساعدوني للفوز بها، وهذه الميداليّة هي أيضا لهم قالت جيسيكا كليمكايْت.

ودوما في رياضة الجودو، خسر الكندي آرثر مارغيلدون أمام منافسه المنغولي (نافذة جديدة) تسوغباتا تسنْد أوشير.

وخسر الكندي من مدينة مونتريال آرثر مارغيلدون (27 عاما) أمام المنغولي الذي حقّق الإيبون، وهي النقطة الكاملة في رياضات الدفاع مثل الجودو والكاراتيه.

وفاجأ اللاعب المنغولي منافسه الكندي وتبّثه على الأرض بعد 32 ثانية من المنافسة.

(سي بي سي/ كريستين رانكين/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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