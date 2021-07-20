كندا: روبوت بحري لِتتبّع الحيتان المعرّضة للخطر

وتعمل الشبكة التابعة لِجامعة دالهاوزي في هاليفاكس مع حلفائها على تعقّب أنواع كثيرة من الحيوانات البحريّة والأنواع المهدّدة حول العالم.

و الروبوت البحري مزوّد بسمّاعة مائيّة (نافذة جديدة) (هيدروفون) قادرة على الاستماع إلى أصوات الحيتان تحت الماء وتحديد مواقعها، كما أفاد فريد وُريسكي، المدير التنفيذي في شبكة التتبّع البحري.

ويمتدّ مشروع الروبوت الآلي خمس سنوات وتبلغ تكلفته 3،6 مليون دولار، وتشارك فيه أيضا جامعة نيوبرنزويك ووزارة النقل الكنديّة.

لا يمكن أن نحدّد بفعاليّة وبأيّ شكل من الأشكال موقع وجود الحيتان في خليج سان لوران. وتكون المراقبة البحريّة واضحة فحسب في الأيّام المشمسة، وعندما يكون البحر هادئا. فريد وُريسكي المدير التنفيذي في شبكة التتبّع البحري

وأضاف أنّ العوامات الثابتة التي يوضع عليها الروبوت البحري محدودة القدرات.

آليّة بحريّة لِتتبّع تحرّكات الحيتان في شمال الأطلسيّ الصورة: Radio-Canada / Nicolas Steinbach

وتمّ هذه السنة تطوير آليّات بحريّة تنزل إلى قنوات الملاحة، حيث يمكنها الاستماع إلى الحيتان ورصد الأصوات التي تُصدرها (نافذة جديدة)، وتعود دوريّا إلى سطح الماء لبثّ المعلومات، بغضّ النظر إن كانت هناك حيتان أم لا، قال البروفسور فريد وُريسكي.

والآليّات تلك صفراء اللون، ويبلغ طول كلّ واحدة منها نحوا من متر ونصف، وعرضها مترا واحدا، وتمّ استخدام ثلاث منها هذه السنة في الخليج، وسيتمّ استبدال إحداها بآليّة حديثة قيد البناء قال المدير التنفيذي في شبكة التتبّع البحري فريد وُريسكي.

و الآليّات البحريّة قادرة،بالإضافة إلى الاستماع إلى أصوات الحيتان، على تسجيل درجات حرارة المياه ومستويات الأوكسيجين فضلا عن قياس مادّة الكلوروفيل (اليخضور) والطحالب.

ومنذ عام 2017، نفق عدد كبير من الحيتان السوداء، وتراجع عددها إلى أقلّ من 400 حوت.

ويحذّر الخبراء من أنّ هذه الثدييّات البحريّة على وشك الانقراض، وتَنفق هذه الحيوانات في أغلب الأحيان بعد أن تعلق في شباك الصيد أو بعد اصطدامها بالسفن.

ويُعرب فريد وُريسكي عن اعتقاده بأنّ الأبحاث التي يقوم بها مع فريق عمله ، بما فيها تحليل تحرّكات هذه الحيوانات وموارد طعامها، سوف تساهم في حمايتها ونموّها من جديد، ويؤكّد على أهميّة حماية الحيتان المولودة حديثا.

(سي بي سي/ راديو كندا/ نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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