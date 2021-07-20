بريتيش كولومبيا: حرائق الغابات مستمرّة في وادي أوكاناغان

وحذّر مسؤولو الإطفاء من احتمال إصدار المزيد من أوامر الإخلاء في المنطقة.

و تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق المستعرة (نافذة جديدة) في إنكانيب كريك، القريبة من أراضي السكّان الأصليّين في قرية أوزويوس.

واجتاحت الحرائق في غضون ساعات قليلة مساحة تزيد عن 3 كيلومترات مربّعة أمس الاثنين، وتوسّعت رقعتها مساءً إلى 7 كيلومترات مربّعة.

وواصلت فرق الإطفاء العمل طوال الليل للسيطرة على الحريق المستعِر في أوزويوس، المنطقة السياحيّة المشهورة بِمصانع النبيذ.

دخان حرائق الغابات يغطّي السماء في مدينة كاملوبس الصورة: Radio-Canada / Camille Vernet

وبدأ إخلاء نحو من 200 منزل في أوزويوس مساء أمس، بناء على أوامر رابطة الأمم الأوائل.

ونجحت فرق الإطفاء في إنقاذ المنازل القريبة من الحريق حسب ما قال كلارانس لوي المسؤول في رابطة الأمم الأوائل في أوزويوس.

وأثنى على عمل عناصر الإطفاء وأكّد أنّه حتّى الآن، لم يبلّغ عن حرائق طاولت المنازل.

وأضاف أنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم يقيمون في الفنادق في منطقة مجاورة.

وأعلنت منطقة أوكاناغان سيميلكامين حالة الطوارئ، وأعلن مارتن يوهانسن عمدة مدينة أوليفر حالة الطوارئ في مدينته التي تعدّ 5 آلاف نسمة.

وانتشر عناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة وعناصر فرق البحث والإنقاذ للمساعدة على إخلاء السكّان عن منازلهم.

ويعمل عناصر الشرطة على التحقّق من إخلاء كلّ واحد من المنازل في مدينتي أوزويوس و أوليفر.

وأقامت السلطات مراكز إخلاء في مختلف أنحاء المقاطعة لِمساعدة كلّ الأشخاص الذين يتمّ إخلاؤهُم بسبب الحرائق.

دخان حرائق الغابات في إينكانيب كريك في بريتيش كولومبيا الصورة: Submitted by James Moore

ودعت إدارة الطوارئ في بريتيش كولومبيا كلّ من يحتاج المساعدة لمراجعة موقعها الإلكتروني للتعرّف إلى أقرب مركز مساعدة لديه.

في غضون ذلك، حذّر الخبراء من أنّدخان حرائق الغابات المستعرة في بريتيش كولومبيا وفي الولايات المتّحدة (نافذة جديدة) يهدّد مدينة فانكوفر وجنوب مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وأصدرت السلطات نشرة خاصّة حول نوعيّة الهواء في المنطقة الحدوديّة الممتدّة جنوب المقاطعة وأيضا في مقاطعة ألبرتا المجاورة.

وأوضح طارق عيّاش عالم الأرصاد الجويّة وأخصّائي نوعيّة الهواء أنّ منطقة فانكوفر ما زالت سالمة من الدخان حتّى الآن.

وأضاف أنّ الحرائق مستعرة في المناطق الواقعة في الداخل وعلى الحدود بين بريتيش كولومبيا والولايات المتّحدة.

ولم يصل دخان الحرائق بعد إلى المنطقة الساحليّة نظرا لأنّ الرياح تهبّ نحو جنوب الغرب.

لكنّ الوضع هشّ ومتقلّب، ومن المحتمل أن تتغيّر وجهة الرياح أو أن تندلع حرائق إضافيّة، وأن تمتدّ أعمدة الدخان إلى الساحل كما قال عالم الأرصاد الجويّة طارق عيّاش.

ومن المحتمل حسب قوله، أن تندلع حرائق جديدة في أيّ وقت ، بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة الربيع الفائت واستمّرت وقتا طويلا، وعدم توقّع هطول الأمطار قريبا.

ودعا طارق عيّاش السكّان إلى الاطّلاع على نوعيّة الهواء في منطقتهم.

ويقول مايكل مهتا أستاذ الدراسات البيئيّة في جامعة تومسون ريفرز، إنّ مؤشّرات نوعيّة الهواء في مدينة كاملوبس تجاوزت المستويات الآمنة.

وتجاوزت كثافة الجزيئات 100 ميكروغرام لكلّ متر مكعّب.

وتحدّد منظّمة الصحّة العالميّة المستويات الآمنة بـ25 ميكروغرام لكلّ متر مكعّب في 24 ساعة.

(سي بي سي- روشيني نير/ راديو كندا مع مساهمات أكشاي كولكارني/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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