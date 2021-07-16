رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد يتفقّد مدينة باري التي ضربها الإعصار

الوضع مروّع ومفجع قال فورد، وأكّد أنّ حكومته سوف تساعد بكلّ الطرق الممكنة أبناء باري الذين تأثّروا بالإعصار.

ووجّه التحيّة إلى المسعفين الأوائل وأشاد بِعملهم، وطمأن أبناء المدينة إلى أنّ الحكومة سوف تساعدهم، مشيرا إلى أنّه من باب المعجزة ألّا يكون أحد قد قُتل بسبب الإعصار.

وباشر أبناء باري عمليّات التنظيف ورفع الركام بعد الإعصار الذي ضرب مدينتهم وخلّف وراءه دمارا امتدّ بطول نحو 5 كيلومترات، وعرض 100 متر أحيانا (نافذة جديدة) حسب وزارة البيئة الكنديّة.

وبلغت سرعة الرياح التي رافقت الإعصار 215 كيلومترا حسب وكالة الأرصاد الجويّة الكنديّة.

أدّى الإعصار إلى أضرار كبيرة في المنازل، وتهدّم ثلاثة منها بالكامل الصورة: Twitter / Brandon Viera

وقال جيف ليمان عمدة باري في حديث إلى سي بي سي، إنّ 11 شخصا أصيبوا بجروح، وتمّ نقل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وقال كوري مينبرايز قائد جهاز الإطفاء في المدينة إنّ 25 منزلا أصيب جرّاء الإعصار، من بينها 3 منازل تهدّمت بالكامل.

قوّة الإعصار نادرة في المنطقة:

ومن النادر أن تحدث أعاصير بهذه القوّة في أونتاريو (نافذة جديدة)، حسب ما قال ستيفن فليسفيدر، عالم الأرصاد الجويّة وأخصائي التوعية على التنبيه منها في وكالة الأرصاد الجويّة.

لكنّه أشار إلى أنّ المنطقة تقع في ممرّ مؤاتِ لِحدوث الأعاصير، وتحدث الأعاصير سنويّا فيها.

وتوجّه فريق من "نورذرن تورنادو بروجيكت (نافذة جديدة)" في جامعة وسترن إلى المنطقة مساء الخميس من أجل جمع المعلومات حول الإعصار.

وتحدّث العمدة جيف ليمان عن أعمال التنظيف التي بدأت في مدينته، وعن تضامن أبنائها مع الأشخاص الذين تأثّروا بالإعصار، وكيف سارعوا إلى تقديم الطعام والمياه والمساعدة لهم، وأضاف أنّ الصليب الأحمر يقدّم المساعدة لِعشرات العائلات.

و الأعاصير مألوفة بالنسبة لِأبناء المنطقة قال العمدة ليمان، وذكّر بالإعصار المدمّر الذي ضرب مدينة باري عام 1985 وأوقع 8 قتلى و100 جريح، ودمّر مئات المنازل في منطقة إلينديل.

مشاهد اليوم تذكّر بِإعصار العام 1985 قال العمدة جيف ليمان، وأضاف أنّه أقام في سنّ الصغّر في الحيّ الذي ضربه الإعصار، ومن الصعب أن يتوقّع أحدهم رؤية ذلك يحدث مرّة أخرى.

وقالت إحدى السيّدات، جودي أرسكي (70 عاما) إنّها كانت في السيارة مع ابنتها وحفيدَيها أمام مدخل المنزل عندما ضرب الإعصار.

واستعادت بالذاكرة إعصار العام 1985، وكيف دفعت الرياح العاتية الأحصنة من مضمار السباق، وكما في المرّة الماضية، هبّ أبناء المدينة لِمساعدة بعضهم البعض قالت أرسكي.

ولِحسن الحظّ أنّ السيارة التي كانت العائلة بِداخلها بقيت في مكانها كما قالت الجدّة، ولم يُصب أيّ من أفراد عائلتها بأذى.

وقال جاك بيفر إنّه كان في المنزل مع أفراد عائلته عندما وقع الإعصار، ولم يكادوا يصلون إلى الطابق السفلي، حتّى كان كلّ شيء قد تدمّر كما قال، واستغرب كيف لم يُصب أحد منهم بأذىً.

وقال العمدة جيف ليمان إنّه كان يوما صعبا، و سوف نتجاوب ونعيد البناء، ونريد التأكّد من أنّ الجميع بأمان .

(سي بي سي/ راديو كندا مع مساهمات كاترين برولوت ووكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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