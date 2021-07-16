جيسلان بيكار يرحّب بالاعتراف بالعنصريّة الممنهجة بحقّ السكّان الأصليّين

وأعرب بيكار عن أمله في أن تلتزم النقابة بمبدأ جويس (نافذة جديدة)، في إشارة إلى الشابّة من أبناء السكّان الأصليّين جويس إيشاكوان التي توفّيت في ظروف غامضة لدى تلقّيها العلاج في مستشفى جولييت.

وكانت النقابة قد أقرّت ، في بيان صحفي أصدرته أوّل أمس، بوجود عنصريّة ممنهجة بحقّ السكّان الأصليّين والإينويت (نافذة جديدة)، وهدفت إلى إعادة الثقة بعد وفاة الشابة جويس إيشاكوان .

ويعكس موقف النقابة حسب قول بيكار، رغبة لديها في مواجهة العنصريّة واحترام ثقافات السكّان الأصليّين.

وتوفّيت إيشاكوان في أيلول سبتمبر الفائت، أثناء تلقّيها العلاج في مستشفى جولييت، ونشرت قبل دقائق من وفاتها شريط فيديو يُظهر تعرّضها للشتم والإهانة على يد ممرّضات، و تصرخ مستغيثة.

جرت مظاهرات ووقفات عديدة للتنديد بوفاة الشابّة من أبناء السكّان الأصليّين جويس إيشاكوان في ظروف غامضة أثناء تلقّيها العلاج في مستشفى جولييت الصورة: Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

وقال لوك ماثيو، رئيس نقابة الممرّضين الكيبيكيّة، إنّ قرار الاعتراف علنا بوجود عنصريّة جاء على يد مجموعة عمل أنشأتها النقابة بهدف التأكّد من عدم تكرار ما تعرّضت له جويس إيشاكوان بعد اليوم.

وقرّر مستشفى جولييت بعد وقوع الحادثة تعليق الممرّضتين عن العمل، وأعلن في اليوم التالي طردهما، وأجرت محقّقة الوفيات جيهان كامل تحقيقا في الحادثة.

ودعا زعماء أمّة أتيكاميك الحكومة الكنديّة و حكومة كيبيك إلى اتّخاذ موقف من العنصريّة الممنهجة بحقّ أبناء السكّان الأصليّين.

ورفع مجلس أمّة أتيكاميك ، ومجلس محميّة ماناوان التي تنتمي إليها إيشاكوان، وثيقة إلى حكومتَي كيبيك وكندا، تضمّنت مجموعة من الاقتراحات المستوحاة من مبدأ جويس.

وأعرب ممثّلو الأمّة عقب لقائهم رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو، عن أملهم في أن يتمّ تغيير نهج التعامل مع أبناء السكّان الأصليّين داخل نظام الرعاية الصحيّة في المقاطعة.

وأعرب جيسلان بيكار زعيم جمعيّة الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور عن أمله في أن تتبنّى نقابة الممرّضات والممرّضين الكيبيكيّة مبدأ جويس بصورة رسميّة.

ويهدف مبدأ جويس لضمان حقّ السكّان الأصليّين في وصول عادل ودون تمييز، إلى كافّة الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة ، في إطار احترام معارفهم التقليديّة في مجال الصحّة.

وتنفي حكومة كيبيك وجود عنصريّة ممنهجة في كيبيك، ولم تلتزم رسميّا بمبدأ جويس.

(راديو كندا نقلا عن وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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