مانيتوبا: استقالة وزيرة العلاقات مع السكّان الأصليّين آيلين كلارك

وأشارت إلى أنّ تعليقات رئيس الحكومة من العوامل التي دفعَتها إلى الاستقالة (نافذة جديدة)، دون أن توضح التعليقات التي تقصدها بالتحديد.

وقالت كلارك إنّها لن تقول المزيد عن استقالتها، احتراما للانتخابات التي تجري لاختيار زعيم جديد لِجمعيّة الأمم الأوائل في مانيتوبا.

وأضافت أنّها قدّمت استقالتها يوم الجمعة الماضي، بعد يومين على تعليقات أدلى بها رئيس الحكومة برايان باليستر، بعد تحطيم تمثالَي الملكة فكتوريا والملكة إليزابيث أمام مقرّ الجمعيّة التشريعيّة في مانتوبا، عقب مسيرة جرت تكريما لضحايا المدارس الداخليّة من أبناء السكّان الأصليّين.

رئيس حكومة مانيتوبا برايان باليستر يتحدّث في الجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة الصورة: La Presse canadienne / Kevin King

وقال باليستر "إنّنا بحاجة إلى أن نحترم التراث ونحترم بعضنا البعض، وليس لِكشف العيوب والهدم وتسليط الضوء على الفشل، إنّما لِندرك أنّنا دولة معقّدة مكوّنة من أشخاص معقّدين".

الناس الذين أتوا إلى هذا البلد قبل أن يصبح بلدا وبعده لم يأتوا لِتدمير أيّ شيء. وصلوا إلى هنا كي يبنوا برايان باليستر رئيس حكومة مانيتوبا.

وتمّ انتخاب آيلين كلارك للمرّة الأولى عام 2016 عضوة في الجمعيّة التشريعيّة في مانيتوبا عن حزب المحافظين، وتمّ تعيينُها في العام نفسه وزيرة العلاقات البلديّة ومع السكّان الأصليّين.

وأعيد انتخابها عام 2019، وبقيت وزيرة العلاقات مع السكّان الأصليّين إلى أن أعلنت استقالتها قبل أيّام.

وانتقد بعض الباحثين من السكّان الأصليّين وسواهم تصريحات رئيس حكومة مانيتوبا، واعتبروها غير تاريخيّة وتفتقر إلى الإحساس.

ومن بين التعليقات الأخرى، ما قاله رئيس حكومة مانيتوبا برايان باليستير عام 2017 من أنّ الانقسامات بشأن الصيد الليلي غير القانوني بين السكّان الأصليّين وغير السكّان الأصليّين أصبحت حربا عرقيّة.

وألمح عام 2020 إلى أنّ إعطاء السكّان الأصليّين الأولويّة في الحصول على اللقاح المضادّ لِفيروس كورونا المستجدّ يضع أبناء مانيتوبا في الصفوف الخلفيّة للجرعات في حال لم تتلقّ المقاطعة كميّات أكبر من جرعات اللقاح.

وانتقد السكّان الأصليّون تصريحات رئيس الحكومة ودعاه البعض منهم إلى الاعتذار عنها.

وقال رئيس الحكومة برايان باليستر في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء إنّه ما زال على موقفه، و يستمرّ في الدفاع مّا قاله من أنّنا نبني ولا ندمّر .

ودعا واب كينيو، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في مانيتوبا، أعضاء الحكومة إلى أن يختاروا ما إذا كانوا يستمرّون في تأييد تصريحات باليستر التي وصفها كينيو بالعنصريّة والمثيرة للانقسامات.

وغرّد شانون مارتن النائب عن حزب المحافظين الحاكم في مانيتوبا، على موقع تويتر، معربا عن أسفه لاستقالة الوزيرة كلارك، لكنّه قال إنّه يتفهّم الاستقالة لأنّ الوزيرة تدافع دون ملل عن المصالحة كما قال، في إشارة إلى المصالحة مع السكّان الأصليّين.

(سي بي سي/ كيتلين غوريلوك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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