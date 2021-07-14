مصرف كندا المركزي يبقي معدّل الفائدة الأساسي على مستواه دون تغيير

وجاء الإعلان في وقت بدأ اقتصاد البلاد يتعافى من الإغلاق والإجراءات التي اتّخذتها الحكومة للتصدّي لِجائحة كوفيد-19.

“يعتبر بنك كندا أنّ الاقتصاد العالميّ يتعافي بقوّة من الجائحة (نافذة جديدة)، ويستمرّ التطعيم في التقدّم" كما شرح بنك كندا.

وأضاف أنّ الانتعاش يجري بطريقة غير متساوية، وانتشار متحوّرات جديدة من الفيروس مقلق، خصوصا في المناطق التي ما زالت فيها مستويات التطعيم متدنّية.

ومن المتوقّع نموّ الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 7 بالمئة هذه السنة،و 4،5 بالمئة عام عام 2022 وأن يتجاوز 3 بالمئة عام 2023.

وقال بنك كندا إنّ الموجة الثالثة من كورونا في كندا تسبّبت في تباطؤ النموّ، وتوقّع أن يساهم تراجع عدد حالات كوفيد-19 وتخفيف إجراءات الإغلاق في عودة الانتعاش خلال النصف الثاني من السنة الحاليّة.

وتوقّع بنك كندا نموّ الناتج الإجمالي المحلّي في كندا بنسبة 6 بالمئة عام 2021، بوتيرة أبطأ عن تقديرات سابقة في نيسان أبريل، وتوقّع نموّا بنسبة 4،5 بالمئة بالنسبة للعام 2022 ، و 3،25 بالمئة للعام 2023، أي أعلى من توقّعاته السابقة.

ويمثّل الاستهلاك محرّك الاقتصاد حسب بنك كندا الذي يتوقّع تراجعا في نشاط سوق العقارات التي بلغت مستويات مرتفعة .

كما يتوقّع أن يبلغ معدّل تضخّم الأسعار 2 بالمئة عام 2022، مع انخفاض الاختلالات على المدى القصير، ومع الهامش الإجمالي للقدرات الفائضة الذي يؤدّي إلى تراجع التضخّم.

وأكّد بنك كندا في آخر تحديث اقتصاديّ في أيّار مايو الفائت، أنّه لن يرفع معدّل الفائدة الأساسي قبل عودة الانتعاش الاقتصادي.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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