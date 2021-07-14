شرطة هاملتون توقف شخصا وتحقّق في جريمة كراهية

أدين بشدّة هذه الأعمال العنيفة والشنيعة والكريهة التي لا مكان لها في مجتمعاتنا . سوف نمضي في التضامن والتحرّك كتب رئيس الحكومة في التغريدة.

وألقت شرطة هاملتون في مقاطعة أونتاريو القبض على شخص في الأربعينات من العمر، وباشرت التحقيق في جريمة كراهية استهدفت سيّدة مسلمة وابنتها (نافذة جديدة).

وقالت الشرطة إنّ المرأة وابنتها كانتا في موقف سيّارت في التاسعة والنصف مساء عندما أسرع شخص بسيّارته نحوهما و كاد يدهسُمهما، ووجّه إليهما تهديدات وكلاما عنصريّا نابيا.

وأضافت الشرطة أنّ الرجل هدّد الأمّ وابنتها، واستهدف الجالية المسلمة بالشتائم العنصريّة.

وسارعت الأم (62 عاما) وابنتها (26 عاما) للهروب والاختباء ، ولحق بهما الرجل، وهدّدهما بالقتل عندما عثر عليهما.

وكانت إحداهما تصرخ وهي تركض هاربة، ولاذ الرجل بالفرار بسيّارته بعد تدخّل بعض المارّة .

وقال المتحدّث باسم الشرطة إندي بهراج إنّ الشرطة تواصلت مع الأم وابنتها لتسهيل اتصالِهما بمراجع تعمل على مساعدة الضحايا.

وأعرب المجلس الوطني للكنديّين المسلمين (نافذة جديدة)، NCCM في بيان موجّه إلى سي بي سي، عن حزنه العميق للحادثة، وأشار البيان إلى أنّ الأم وابنتها كانتا ترتديان الحجاب.

ونقل البيان الإعلان الذي أصدرته الضحيّتان وقالتا فيه إنّهما اهتزّتا لما جرى ولكنّهما غير منكسرتَين بعد الاعتداء الذي طاول عائلتَهما.

على ضوء الاعتداء الذي وقع في لندن أونتاريو، الأمر مخيف للغاية بالنسبة لِعائلتنا. هذا كثير للغاية أضاف الإعلان الذي اعتبر أنّ على الحكومة أن تتعهّد باتّخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وكان من الممكن، تابع الإعلان، أن تؤدّي الحادثة إلى إصابة خطيرة للعائلة، ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذا النوع من الأحداث.

وكشفت الحكومة الكنديّة الأسبوع الماضي أنّها تنظّم قمّتين طارئتَين وطنيَّتين حول الإسلاموفوبيا في 21 و 22 تمّوز يوليو الجاري.

ويواجه المتّهم في الحادثة التي وقعت في هاملتون مجموعة من التهم، منها الاعتداء بسلاح، وقيادة خطيرة لسيّارة، وتهديد بالقتل وانتهاك المراقبة .

وأكّدت شرطة هاملتون أنّها لن تعطي أيّة معلومات إضافيّة في الوقت الراهن، وتسعى للتحقّق ما إذا كانت شرائط فيديو المراقبة في موقف السيارات حيث وقعت الحادثة متوفّرة.

وقال المتحدّث باسم الشرطة إندي بهراج إنّ الرجل كان بمفرده في السيّارة ولم يكن أحد إلى جانبه حسب علم بهراج.

وطلبت الشرطة من الشهود الاتصال بِمحقّق الشرطة مايكل هال، والاتصال برقم هاتف وضعته بتصرّف من يريد الإدلاء بمعلومات دون الكشف عن هويّته.

(سي بي سي/ راديو كندا - سدريك ليزوت/ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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