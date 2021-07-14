مرض عصبيّ مجهول في مقاطعات الشرق الكنديّ

ووجّهت الإذاعة 50 ألف بطاقة بريديّة إلى أبناء هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق نيو برنزويك، لجمع المعلومات حول المرض الذي أصاب 48 شخصا على الأقلّ (نافذة جديدة)، وتسبّب بوفاة 6 أشخاص حتّّى الآن في المقاطعة.

ويعاني المصابون عددا من الأعراض، من بينها اضطراب الذاكرة وتشنّج العضلات وآلام في الذراع والساق، ومشاكل في التوازن والنظر، وهلوسة في بعض الأحيان، وفقدان الوزن وتغيّرات في السلوك.

وتجهل السلطات الصحيّة حتّى الآن أسباب هذه الأعراض، وتتحدّث عن احتمال وجود أسباب بيئيّة وراءها.

وتُجري السلطات الصحيّة في نيوبرنزويك دراسة للأوضاع حسب ما قالت وزيرة الصحّة المحليّة دوروتي شيبارد، التي أوضحت في مؤتمر صحفي أنّها سوف تتلقّى المزيد من المعلومات عندما تنتهي الدراسة.

في غضون ذلك، وبعد أن استمعت هيئة الإذاعة الكنديّة إلى المخاوف التي تساور أبناء هذه المنطقة، رأت أنّه من المهمّ مواصلة التحقيق في ما يجري وفي كيفيّة تعاطي حكومة المقاطعة مع هذه المسألة.

ولا تُجري الإذاعة تحقيقا طبّيا، و إنّما تعمل على عرض الوقائع و توثيق الحالات التي تمرّ بها العائلات المتأثّرة بهذا المرض العصبيّ.

ووضعت الإذاعة عنوان بريد إلكتروني ورَقم هاتف بتصرّف المصابين بالمرض و أفراد عائلاتهم وكلّ من يرغب في الحصول على معلومات حول الخطوات التي تتّخذها ، والتواصل مع فريق الصحفيّين العاملين على هذا الملفّ.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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