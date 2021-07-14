جامعة ميموريال تزيد رسوم الدراسة العام المقبل

وأعلنت رئيسة الجامعة فيان تيمونز أن رسوم الدراسة سوف تزيد عن الضعف اعتبارا من فصل الخريف ، وترتفع بنسبة 4 بالمئة سنويّا بعد ذلك.

وكانت الرسوم الجامعيّة في ميموريال مجمّدة منذ عام 1990 (نافذة جديدة)، وتُتعبر الأدنى من بين الجامعات الكنديّة، وتبلغ 2550 دولارا سنويّا بالنسبة للطلّاب من أبناء المقاطعة، و 3300 دولار للطلّاب الكنديّين من باقي المقاطعات.

وسوف ترتفع إلى 6 آلاف دولار بالنسبة للطلّاب الكنديّين، وترتفع بالنسبة للطلّاب الأجانب من 11460 دولارا في الوقت الراهن، إلى 20 ألف دولار في غضون سنة ونيّف من الآن.

لكنّ تكلفة الدراسة في جامعة ميموريال تبقى تنافسيّة مقارنة بجامعات كنديّة أخرى، حسب ما قال كنت ديكر، نائب رئيس الإدارة والمال في الجامعة.

جامعة ميموريال في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور الصورة: Jeremy Eaton/CBC

وقالت رئيسة الجامعة فيان تيمونز إنّ قرار تغيير هيكليّة الرسوم لم يُتّخذ باستخفاف، وأنّه أكبر تحدٍّ واجهته الجامعة.

وسوف تقوم الجامعة سنويّا بمراجعة الرسوم سنويّا، كجزء من عمليّة موازنتها كما قالت تيمونز، وأكّدت أنّ أسعار ميموريال ما زالت الأكثر معقولة من بين جامعات المقاطعات الأطلسيّة في الشرق الكندي، حتّى لو كان ذلك بهامش بسيط.

ولن يدفع الطلّاب المسجّلون وأولئك المسجّلون هذه السنة زيادة على الرسوم، لكنّ الرسوم سوف ترتفع بمعدّل 4 بالمئة سنويّا حتّى عام 2026.

وارتفعت الرسوم الجامعيّة مدفوعة بالموازنة التي أعلنتها حكومة المقاطعة، والتي أعلنت خلالها وزيرة المال المحليّة سيوبان كودي أنّها ستُلغي تدريجيّا التجميد المفروض على على رسوم الدراسة لفترة تستمرّ 5 سنوات، اعتبارا من العام المقبل.

وتمّ خفض قيمة المساعدات الحكوميّة لِتشغيل الجامعة بـ9 ملايين دولار في موازنة الحكومة للعام 2017، و 20 مليون دولار قبل عامَين.

وتتوقّع الجامعة كما قالت رئيستها فيان تيمونز، أن يتراجع تسجيل الطلّاب بنسبة 20 بالمئة بسبب زيادة الرسوم، التي تمّت بالاستناد إلى بيانات تاريخيّة.

وشجب الطلّاب زيادة الرسوم، التي قد تؤدّي حسب رأيهم، إلى إحجام بعض الطلّاب الكنديّين والأجانب، عن متابعة دراستهم في جامعة ميموريال.

وردّت فيان تيمونز مشيرة إلى أنّ الأولويّة في إعطاء المنح الدراسيّة والتبرّعات سوف تكون للتلاميذ ذوي الدخل المحدود.

وأعلن توم أوزبورن وزير التربية في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، عن تغيير في برنامج المنح والقروض المقدّة للطلّاب لتخفيف تداعيات زيادة الرسوم الجامعيّة.

وتقدّم الحكومة للطلّاب من أبناء المقاطعة ذوي الدخل المحدود مساعدة مالية غير قابلة للسداد، تصل قيمتها إلى 3450 دولارا سنويّا اعتبارا من آب أغسطس من العام المقبل.

كما تزيد معدّلات القروض الأسبوعيّة للطلّاب من 40 دولارا إلى 100 دولار في الأسبوع.

(سي بي سي/ أليكس كينيدي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: