كندا: ثغرات في نظام التحذير من الوباء مع بداية الجائحة

وتٌعتبرالشبكة، حسب ما يفيد موقعها الإلكتروني، مصدرا أساسيّا للتحذيرات السريعة حول التهديدات المحتملة للصحّة العامّة التي تأتي من كلّ العالم، بما فيها التهديدات الكيميائيّة والبيولوجيّة والإشعاعيّة والنوويّة.

وأشار التقرير النهائي الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى وجود خلل في النظام المتعدّد اللغات الذي يبحث في مواقع الإنترنت عن تقارير متعلّقة بالإصابة بالأمراض المعدية (نافذة جديدة)حول العالم.

وقد أمرت وزيرة الصحّة الكنديّة باتي هايدو في آذار مارس الفائت بإجراء مراجعة مستقلّة حول الشبكة ردّا على ما مزاعم بعض الخبراء لدى الحكومة من أنّه تمّ تجاهل التحذيرات المبكّرة التي أصدَروها بشأن خطر فيروس كورونا المستجدّ، أو تمّت معالجتها على نحو غير مناسب من قبل طاقم العمل في وكالة الصحّة العامّة.

وأفاد التقرير أنّ المراقبة لم تكن منسّقة بشكل جيّد خلال السنوات الأربع التي سبقت حدوث الجائحة، وعزا السبب إلىشغور منصب كبير مسؤولي المراقبة الصحيّة منذ عام 2017، وهو منصب بالغ الأهميّة كان من المقرّر إلغاؤه.

وضمّت اللجنة المستقلّة التي أجرت المراجعة كلّا من مارغريت بلادوُرث، المستشارة السابقة لشؤون الأمن القومي، و خبيرّي الصحّة د. بول غالّي و الدكتورة ميلين بروتون.

وزيرة الصحّة الكنديّة باتي هايدو امرت بإجراء مراجعة مستقلّة بشأن شبكة المعلومات العالميّة حول الصحّة العامّة الصورة: La Presse canadienne / David Kawai

وأشارت إلى وكالة الصحّة العامّة الكنديّة قامت عام 2016 بصياغة خطّة الكشف عن الأوبئة، لكنّها لم تحصل على الموافقة الرسميّة.

وخلُصت اللجنة إلى هذه النتيجة على ضوء نتائج تقرير أوّلي صدر في آذار مارس الفائت، تحدّث عن ثغرات في نظام تحذيرات الصحّة العامّة.

وأصدر النظام تقارير يوميّة، ولكنّه لم يُصدر إنذارا أكثر أهميّة بشأن ظهور مرض كوفيد-19 في ووهان في الصين في 31 كانون الأوّل ديسمبر 2019.

وفي عام 2019، تمّ انتزاع صلاحيّة إصدار التحذيرات من طاقم شبكة الاستخبارات العالميّة حول الصحّة العامّة، وأوكِلت إلى نائب رئيس الوكالة.

ولم تحصل اللجنة في تقييمها المؤقّت على تفسير بشأن التغيير الذي حصل في نظام إطلاق التحذيرات، والجهة التي أمرت به.

ورفعت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات، تهدف إلى تحسين شبكة الاستخبارات العالميّة حول الصحّة العامّة، بما فيها منحها تفويضا أكثر وضوحا، وتقنيّات أفضل، وتعزيز التعاون مع حلفاء القطاع الخاص الذين يشرفون على أجهز رقابة متطوّرة.

وشكرت وزيرة الصحّة في بيان، أعضاء اللجنة على التوصيات، دون أن توضح عدد تلك التي سيتمّ العمل على أساسها.

وعلّق حزب المحافظين ، الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي على التقرير.

ورأى أنّ التعهّد بأخذ العبرة يجب أن يكون مدعوما بالتفاصيل، وأضاف أنّ تقرير اللجنة يضاف إلى مجموعة من التقارير حول هذا النظام وكيف خذل الكنديّين

وأظهر التقرير عدم جهوزيّة الحكومة الليبراليّة لِمواجهة جائحة كوفيد-19، حسب قول ميشيل رمبل، المتحدّثة باسم المحافظين لِلشؤون الصحيّة.

(سي بي سي- موري بروستر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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