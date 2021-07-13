كندا: كارولين روجرز نائبة أولى لِحاكم المصرف المركزي

و كارولين روجرز مولودة في وينيبيغ في مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي، وتشغل حاليّا منصب سكرتيرة عامّة لِلجنة بازل للرقابة المصرفيّة (نافذة جديدة).

كما شغلت منصب المشرفة المساعدة على قطاع التنظيم في مكتب المشرف على المؤسّسات الماليّة (نافذة جديدة) في كندا، والمشرفة ومديرة لجنة المؤسّسات الماليّة في بريتيش كولومبيا، FICOM، التابعة لِوزارة المال المحليّة في المقاطعة.

وقالت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الحكومة الكنديّة ووزيرة المال، إنّ كارولين روجرز تتمتّع بخبرة كبيرة و سيرتها الذاتيّة مميّزة، مشيرة إلى أنّها تحمل معها منظورا جديدا إلى مصرف كندا المركزي.

تيف ماكلِم حاكم بنك كندا أشاد بالخبرة التي تتمتّع بها كارولين روجرز على المستويَين الكندي والدولي الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

كما أثنت كلير كينيدي،رئيسة اللجنة الخاصّة في مجلس إدارة بنك كندا، على كارولين روجرز، التي تحمل معها خبرة واسعة ومؤهّلات فريدة، مكمِّلة لمؤهّلات حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكلِم، وأعضاء مجلس الإدارة الباقين كما قالت كينيدي.

وأضافت أنّ لدى روجرز فهما عميقا للنظام المالي والمؤسّسات الماليّة الفدراليّة وأيضا المحليّة في المقاطعات، وأنظمة الدفع في كندا.

ويشكّل كلّ ذلك ورقة قيّمة في يد كارولين روجرز، لدى مزاولة مسؤوليّاتها في تحقيق الاستقرار الماليّ ومتابعة أعمال تحديث أنظمة الدفع و العملة الرقميّة في بنك كندا، ومحاذير التغيّر المناخي، ورقمنَة الاقتصاد والنظام المالي، حسب ما أوضحت كلير كينيدي رئيسة اللجنة الخاصّة في مجلس إدارة بنك كندا.

وتحدّث تيف ماكلِم حاكم مصرف كندا المركزي عن الخبرة التي تتمتّع بها كارولين روجرز على المستويَين الكندي والدولي، التي تأتي بِمنظور متنوّع إلى المؤسّسة الماليّة.

وقال إنّها قائدة صلبة ولديها عقل استراتيجي قويّ، و هذه صفات ثمينة في وقت يخطّ بنك كندا طريقا طموحا من أجل خدمة الكنديّين على أفضل وجه كما قال حاكم بنك كندا تيف ماكلِم.

وتخلف كارولين روجرز في منصب نائبة أولى لِحاكم بنك كندا كارولين وِلكينز التي استقالت في كانون الأوّل ديسمبر الفائت قبل نهاية ولايتها.

وتتولّى روجرز مهامّها رسميّا لِمدّة 7 سنوات اعتبارا من منتصف كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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