كندا تتبرّع بالمزيد من جرعات اللقاحات المضادّة لِكوفيد-19

وأوضحت كلّ من وزيرة التنمية الدوليّة كارينا غولد و وزيرة التموين أنيتا أناند أنّ التبرّع جزء من اتّفاق مُسبق وقّعته كندا مع شركة أسترا زينيكا لِشراء كميّات اللقاح التي ستقوم الحكومة بتوزيعها من خلال آليّة كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات الذي تديره منظّمة الصحّة العالميّة.

الآن وقد أصبح بإمكاننا إعطاء الفائض من اللقاحات، سوف تساعد مساهمتنا بـ18 مليون جرعة لقاح لِبرنامج كوفاكس في تلبية الاحتياجات الدوليّة ووضع حدّ لهذه الجائحة وزيرة التموين أنيتا أناند

ومن المتوقّع توزيع هذه اللقاحات التي تمّ إنتاجها في الولايات المتّحدة خلال الأسابيع المقبلة حسب وزيرة التموين أنيتا أناند، بعد الانتهاء من بلورة التفاصيل اللوجستيّة.

وأوضحت أناند أنّ الحكومة الكنديّة اتّخذت قرارها بعد التشاور مع الحكومات المحليّة في المقاطعات.

وزيرة التموين الكنديّة أنيتا أناند أعلنت أنّ كندا تتبرّع بملايين جرعات لقاح أسترا زينيكا المضادّ لِكوفيد-19 إلى برنامج كوفاكس العالمي للتوزيع العادل للقاحات الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

التبرّع هو نتيجة للنهج الاستباقي الذي اعتمدته الحكومة لتأمين مئات الملايين من جرعات اللقاحات المضادّة لِكوفيد-19 في العقود الأوليّة التي وقّعناها. ومع ما يقرب من 55 مليون جرعة لقاح في كندا، وبعد تلبية احتياجات المقاطعات والأقاليم، أصبح بإمكاننا التبرّع بهذه الكميّات الإضافيّة وزيرة التموين أنيتا أناند

وتلقّى 79 بالمئة من الكنديّين الجرعة الأولى من اللقاح، و أكمل 55 بالمئة منهم التطعيم بالكامل ضدّ كورونا حسب قول الوزيرة أناند.

وتحتفظ الحكومة الكنديّة بِمخزون من 3 ملايين جرعة من لقاحَي فايزر بيونتيك و مودرنا، بناء على طلب حكومات المقاطعات التي تنتظر أن تصبح جاهزة لتتسلّمها من أوتاوا حسب ما أوضحت وزيرة التموين أنيتا أناند.

وأضافت أنّ المقاطعات أطلعت وكالة الصحّة العامّة الكنديّة على أنّ لديها الكميّات التي تحتاجها من لقاح أسترا زينيكا، ممّا أتاح أمام أوتاوا تقديم هذه اللقاحات.

وتعهّدت الحكومة الكنديّة في أيلول سبتمبر الفائت بتقديم 440 مليون دولار لآليّة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وتعهّد رئيس الحكومة جوستان ترودو خلال قمّة مجموعة الدول السبع الشهر الماضي، بتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادّة لكورونا (نافذة جديدة).

وأوضحت الحكومة أنّها ستموّل 78 مليون جرعة لقاح من خلال مسرّع الإتاحة، ACTaccelerator للاستجابة العالميّة للتصدّي لِفيروس كورونا المستجدّ.

كما تعهّدت بتمويل 13 مليون جرعة من اللقاحات في إطار برنامج كوفاكس العالمي.

وأعلنت الحكومة أنّها ستُطابق قيمة المبلغ المالي الذي يتبرّع به الكنديّون لِمنظّمة اليونيسيف فرع كندا، للمساعدة في تمويل حملات التطعيم في الدول التي تحتاجها.

وتستمرّ حملة يونيسيف كندا لِجمع التبرّعات حتّى السادس من أيلول سبتمبر المقبل، ومن الممكن التبرّع عن طريق الرسائل النصيّة.

وفي حال تبرّع الكنديّون بـ10 ملايين دولار، وقدّمت أوتاوا 10 ملايين دولار إضافيّة، يصبح بالإمكان تطعيم 4 ملايين شخص حسب الوزيرة أناند.

(راديو كندا/ سي بي سي- بيتر زيمونيتش/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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