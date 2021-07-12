كندا: روز آن أرشيبالد أوّل سيّدة زعيمة لِجمعيّة الأمم الأوائل

وشارك زعماء الأمم الأوائل في تصويت افتراضيّ لاختيار زعيم جديد خلفا للزعيم بيري بيلغارد الذي انتُخب عام 2014، والذي أعلن في كانون الأوّل ديسمبر الفائت أنّه لن يترشّح في الانتخابات المقبلة.

وفازت أرشيبالد على منافسها ريجينالد بيلروز، زعيم شعب موسكو ويكوان في مقاطعة سَسكتشوان، الذي أقرّ بخسارته بعد خمس جولات انتخابيّة.

وأعربت أرشيبالد في كلمة ألقتها بعد إعلان النتائج، عن شكرها، مشيرة إلى تاريخ جديد خطّته جمعيّة الأمم الأوائل من خلال انتخاب سيّدة لِزعامتها.

اليوم هو انتصار، ويمكنكم أن تقولوا لكافّة النساء أنّه تمّ كسر سقف الزجاج. اشكر كلّ النساء اللواتي سبقنني وكسرن سقف الزجاج روز آن أرشيبالد زعيمة جمعيّة الأمم الأوائل

وتنتظر الزعيمة الجديدة ملفاتٌ عديدة، في طليعتها ملفّ المدارس الداخليّة الإلزاميّة للسكّان الأصليّين في كندا.

وقالت أرشيبالد في كلمتها إنّ اكتشاف رفات أطفال في مواقع مدارس داخليّة سابقة أيقظت السكّان الأصليّين على وقائع نظام الاستعمار (نافذة جديدة).

تمّ انتخاب روز آن أرشيبالد خلفا لزعيم جمعيّة الأمم الأوائل بيري بيلغارد الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وأضافت أنّ النظام الذي وضعه سكّان كندا المستعمرون كان لِصالحهم، ودعت إلى إنهاء السياسات الاستعماريّة.

ورحّبت جمعيّة الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور بانتخاب روز آن أرشيبالد.

نعيش حاليّا مرحلة من التغييرات المهمّة والتقدّم قال جيسلان بيكار رئيس الجمعيّة في بيان صحفي.

وأضاف البيان أنّ أرشيبالد هي الشخص المفضّل من أجل توجيه المعارك الجماعيّة للسكّان الأصليّين.

وأكّد على أهميّة الوحدة بين زعماء الأمم الأوائل، وتوحيد المعارف والقدرات الأساسيّة، وأنّ جمعيّة الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور تدعم زعيمة جمعيّة الأمم الأوائل روز آن أرشيبالد.

وتولّت أرشيبالد مناصب سياسيّة عديدة، وتمّ انتخابها عام 1990 زعيمة لأمّة تايكوا تاغامو في أونتاريو وهي في الثالثة والعشرين من العمر.

وهي أوّل امرأة والأصغر سنّا التي أصبحت نائبة الزعيم الكبير (نافذة جديدة)لِأمّة نيشناوبي أسكي من السكّان الأصليّين ، وأوّل سيّدة والأصغر سنّا التي تمّ انتخابها زعيمة لِمجلس أمّة موشكيغووُك.

وعادت روز آن أرشيبالد إلى المعترك السياسي بعد انسحابها منه طوال 9 سنوات، و اصبحت أوّل امرأة يتمّ انتخابها زعيمة إقليميّة في أونتاريو عام 2018.

وتوجّهت أرشيبالد بعد انتخابها إلى زعماء الأمم الأوائل، مشيرة إلى أنّها أصغت إليهم وتعلّمت منهم، بغضّ النظر عمّن صوّت منهم أم لم يصوّت لِصالحها في الانتخابات.

وأضافت بأنّ أمورا مشتركة تجمع بينهم رغم وجود الخلافات.

نريد جميعنا أن يكبر أولادنا بفخر وهم محاطون بالحبّ والثقافة والطقوس واللغة و مجتمعات آمنة ونابضة بالحياة روز آن أرشيبالد زعيمة جمعيّة الأمم الأوائل

وأوضحت نظرتها إلى جمعيّة الأمم الأوائل على أنّها منظّمة تعمل على تقوية مجتمعات السكّان الأصليّين وتعزيز السيادة والحقوق المتأصّلة في المعاهدات.

(راديو كندا/سي بي سي- كانيسيو دير/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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