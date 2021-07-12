ألبرتا: ورشة عمل للتدخّل في حال وقوع أعمال حاقدة

وتسعى إيمان صدّيقي، إحدى منظّمات ورشات العمل، لتوعية كلّ من يكون شاهدا على عمل حاقد بحقّ المرأة المسلمة المحجّبة، على كيفيّة التدخّل بطريقة آمنة وتجاوز عامِل المشاهدة.

مع ارتفاع وتيرة الأعمال الحاقدة، علينا أن نفكّر في ما يمكننا القيام به من أجل أن يبقى مجتمعنا آمنا إيمان صدّيقي منظِّمة ورشة العمل

وتعرّضت سبع نساء مسلمات محجّبات على الأقلّ للاعتداء (نافذة جديدة) خلال الأشهر القليلة الماضية،حسب شكاوى تلّقتها شرطة إدمنتون.

وقالت بعض النساء إنّه تمّ دفعهنّ على الأرض وتعرّضن للشتم، وقالت اثنتان إنّهما تعرّضتا للعنف من قبل شخص كان يحمل سكّينا (نافذة جديدة).

ورشات عمل في إدمنتون للتدريب على التدخّل بعد تعرّض نساء محجّبات للاعتداء الصورة: CBC/Radio-Canada

ووقع الاعتداء في وضح النهار قبل نحو ثلاثة أسابيع في مدينة إدمنتون، وتحقّق الشرطة الملكيّة الكنديّة في الحادثة التي وصفتها بأنّها عمل حاقد.

ورمى المعتدي بإحدى السيّدات أرضا، واعتدى على الأخرى بالسكّين، ووجّه لهما كلاما عنصريّا حسب ما ورد في بيان الشرطة الملكيّة الكنديّة.

وكانت بعض المساجد والمنظّمات قد باشرت بتنظيم ورشات عمل لإعطاء النساء المسلمات دروسا تدريبيّة في مجال الدفاع عن النفس.

ولكنّ مجموعة مسجد تنظّم بالتعاون مع مركز سافرُن (نافذة جديدة)Saffron ومركز الخدمات المجتمعيّة والعائليّة في ستراثكونا، ورشة عمل للتدريب على كيفيّة التصرّف لدى معاينة عمل حاقد يتعرّض له أحد الأشخاص.

وتهدف ورشة العمل لمواجهة عامل المشاهِد المسمّى أيضا عامل الشاهد.

وما يتبيّن خلال هذه الظاهرة النفسيّة والاجتماعيّة في أغلب الأحيان، أنّ الأشخاص الذين يعاينون عملا حاقدا يحجمون عن التصرّف،وينتظر كلّ منهم أن يبادر شخص آخر إلى التحرّك.

مساعدة الضحيّة لا مهاجمة المعتدي:

وتشرح غريس شمولاند، مديرة مركز سافرُن، ما تقدّمه ورشة العمل للمشاركين فيها، حول كيفيّة إعطاء الأولويّة للضحيّة عندما يتدخّلون لدى وقوع حادثة ما.

وتوضح أنّ المسألة ليست في الظهور بمظهر البطل الخارق والتعرّض للمعتدي، لأنّ الأمور قد تتدهور في هذه الحالة حسب قولها.

وتضيف أنّ التدخّل الأفضل يكون من خلال الاقتراب من الضحيّة ووضعها في الأولويّة وتقديم الدعم لها.

واكتمل باب التسجيل في ورشة العمل الأولى المتوقّع أن تجري في السادس عشر من تمّوز يوليو الجاري، ويأمل المنظِّمون في توفير المزيد منها لاحقا، ويرحّبون بكلّ من يرغب في المشاركة فيها.

(راديو كندا/ مع مساهمة ليام هارّاب و برنامج راديو أكتيف/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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