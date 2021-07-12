كندا: المهرجانات تستأنف أنشطتها خلال الصيف والخريف

وسيكون بإمكان محبّي الموسيقى والغناء والفنون، الاستمتاع بحفلات ومهرجانات تجري في الهواء الطلق ومواقع درايف إنّ، يشارك فيها العديد من النجوم مباشرة بعد طول انقطاع.

وسعى المنظِّمون إلى إيجاد طرقِ خلّاقة من أجل تنظيم الحفلات مع احترام إجراءات الوقاية الخاصّة التي اتّخذتها الحكومات المحليّة في المقاطعات الكنديّة، وفق ما يقتضيه تطوّر الجائحة في كلّ واحدة منها.

ومع تراجع عدد حالات كوفيد-19 وتطوّر حملة التطعيم في البلاد، يقدّم عدد من كبار الفنّانين، في طليعتهم الفنّانة الكيبيكيّة العالميّة سيلين ديون، حفلات موسيقيّة حيّة (نافذة جديدة).

وتقدّم الفنّانة الكنديّة الذائعة الصيت سيلين ديون حفلات في كلّ من وينيبيغ وسَسكتون و إدمنتون و وفانكوفر بين 16 و 29 آب أغسطس المقبل.

ويقدّم المغنّي وكاتب الأغاني البريطاني هاري ستايلز حفلا موسيقيّا في مدينة فانكوفر في 16 آب أغسطس المقبل، وفي كلّ من تورونتو و مونتريال في وقت لاحق الخريف المقبل.

مهرجان موسيقى الفولك والروك ينطلق في مدينة يلونايف عاصمة أقاليم الشمال الغربيّة في 16 تمّوز يوليو 2021 الصورة: CBC/Madeline Lapointe

ويقوم المغنّيان الشهيران أنريكي إيغليسياس و ريكي مارتن بجولة في أميركا الشماليّة تحملُهما إلى تورونتو ومونتريال في 7 و 8 و 9 تشرين الأوّل أكتوبر المقبل.

ويقدّم المغنّي والمؤلّف والملحّن الكندي غوردن لايتفوت مجموعة من الحفلات ما بين أيلول سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر من العام الجاري، تحمله من شرق البلاد إلى غربها، من فريدريكتون إلى مونتريال وأوتاوا، لينتقل بعدها إلى مقاطعات مانيتوبا و ألبرتا وسَسكتشوان و بريتيش كولومبيا، ويختتم جولته الكنديّة في مدينة تورنتو حيث يقدّم 3 حفلات في 25 و 26 و 27 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

ويقدّم الفنّان الأميركي الشهير بوب ديلان حفلا حيّا على منصّة البثّ المباشر فِبس Veeps، في الثامن عشر من تمّوز يوليو الجاري.

هذا فضلا عن مجموعة من الحفلات الغنائيّة والموسيقيّة التي يقدّمها فنّانون عديدون وفِرق موسيقيّة في عدد من المدن الكنديّة طوال الأشهر المقبلة.

وتُستأنف المهرجانات كالعادة في بعض الحالات، وتجري الأنشطة افتراضيّا في حالات أخرى.

وانطلق في مدينة كيبيك مهرجان الصيف، ويستمرّ حتّى 18 من الشهر الجاري، وتجري العروض في الهواء الطلق، ويشارك فيها كلّ من الفنانين كور دو بيرات و ماري ماي و وستيف هيل وسواهم.

وبالنسبة لِحفلات المهرجان المحجوزة بالكامل ، من الممكن شراء بطاقة بعشرين دولارا، لِحضورها افتراضيّا خلال فترة تستمرّ 24 ساعة.

وتجري مهرجانات في يلونايف عاصمة أقاليم الشمال الغربيّة في الشمال الكنديّ الكبير، و فريدريكتون عاصمة مقاطعة نيو برنزويك و تستضيف مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا مهرجان موسيقى الفولك الذي يقدّم حفلاته في الهواء الطلق ويتمّ بثّها على موقع يوتيوب مجانا.

(سي بي سي/ جينا بندتريت/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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