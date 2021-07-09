كندا تنظّم قمّتين حول الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية يومي 21 و22 يوليو تموز

كشفت الحكومة الكندية عن تاريخ تنظيم القمتين الطارئتين الوطنيتين حول الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. وسيكون ذلك في 21 و 22 يوليو تموز على التوالي.

وجاء الإعلان اليوم الجمعة في بيان لوزيرة التعددية والإدماج والشباب برديش شاغر.

نحن بحاجة إلى الاستماع إلى المجتمعات المتأثرة بشكل مباشر بالعنصرية. برديش شاغر، وزيرة التعددية والإدماج والشباب

وفي يونيو حزيران، صوّت النواب الكنديون بالإجماع لصالح اقتراح يدعو إلى عقد قمة وطنية حول الإسلاموفوبيا ، عقب الهجوم الذي وقع في مدينة لندن في أونتاريو والذي أودى بحياة أربعة أفراد من عائلة مسلمة.

وأعلنت الحكومة أنها ستعقد قمة إضافية حول معاداة السامية في اليوم نفسه الذي تم فيه تمرير الاقتراح.

وسيحضر وزير العدل السابق إيرفين كوتلر قمة الـ21 يوليو تموز.ويقوم حاليا بدور المبعوث الكندي الخاص للحفاظ على ذكرى الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية. كما سيشارك في القمتين قادة من المجتمع والسياسة والأكاديميون والناشطون.

(راديو كندا / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)