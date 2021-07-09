الديمقراطي الجديد يطالب بتحقيق جنائي حول المدارس الداخلية للسكّان الأصليين

وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، قالت موميلاق قاقاق، عضو مجلس العموم من الحزب الديمقراطي الجديد والممثلة لإقليم نونافوت : نحن ندعو إلى التعيين الفوري لمدعي عام خاص يتمتع بالسلطة والموارد لإجراء تحقيق شامل وعميق حول المدارس الداخلية والمدارس والمصحات وفي أي مكان تعرض فيه أطفال السكان الأصليين لسوء المعاملة والعنف خلال عقود من الزمن.

وطالب الحزب الديمقراطي الجديد المدعي الخاص الذي قد يُعيّن إلى التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية والاعتراف بأن هذه جرائم ضد الإنسانية من أجل محاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت أنّه لا يمكننا الوثوق بوزارة العدل دون تدخل مدع عام مستقل ومراقبين دوليين.

واستشهدت بموقف الحكومة الكندية ، التي علقت مذكرة التوقيف ضد كاهن أوبلاتي فرنسي متهم بإساءة معاملة الأطفال في نونافوت.

وقال عضو مجلس العموم تشارلي أنغوس في المؤتمر الصحفي إنه ي جب أن يكون للمدعي الخاص سلطة طلب وثائق من الكنيسة والحكومة الفيدرالية.

ينتقد العديد من الناجين من المدارس الداخلية الحكومة الفيدرالية لتقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة.

أصوات تطالب بتهم جنائية

تزايدت الدعوات من مجتمعات السكان الأصليين لتوجيه تهم جنائية منذ اكتشاف القبور المجهولة ، وفقًا للزعيم إلمر سانت بيير من مؤتمر الشعوب الأصلية.

هناك قساوسة وراهبات ما زالوا على قيد الحياة هنا في كندا وشاركوا في المدارس الداخلية ، كما يشير الزعيم.

يجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم. هؤلاء الأطفال لهم الحق في العدالة. [...] ولكن مع عدم الاحتفاظ بسجلات المدارس الداخلية في بعض الأحيان ، سيكون الأمر صعبًا ، كما يشير إلمر سانت بيير.

آمل أن يأتي الشفاء بمجرد العثور على من هم هؤلاء الأطفال ودفنهم باحترام. الزعيم إلمر سانت بيير من مؤتمر الشعوب الأصلية

كما تدعم رابطة نساء السكان الأصليين في كندا إجراء تحقيق جنائي.

نحن ندعو إلى توجيه اتهامات ضد كندا والكنائس التي كانت تدير المدارس الداخلية بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في كندا ، كما يقول ستيفن بينك ، المستشار القانوني للجمعية.

عمليات التنقيب متواصلة

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، دعا الحزب الديمقراطي الجديد إلى مزيد من التمويل الفيدرالي لمجتمعات السكان الأصليين للتحقيق في مواقع الدفن المحتملة وإعادة الرفات إلى العائلات.

وأشار السيد بينك إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي للبحث في مواقع المدارس الداخلية السابقة.

وقال السيد بينك إن السناتور موراي سينكلير، الذي كان عضوًا في لجنة الحقيقة والمصالحة (نافذة جديدة) ، يتوقع العثور على أكثر من 6000 قبر في مواقع المدارس الداخلية السابقة.

وفي أوائل يونيو حزيران، قدمت الحكومة الكندية 27 مليون دولار لدعم المجتمعات الراغبة في بدء البحث عن المواقع التي كانت تضم في السابق مدارس داخلية.

ونشرت لجنة الحقيقة والمصالحة تقريرًا في عام 2015 عن تاريخ وإرث نظام المدارس الداخلية. ووفقًا للنائب أنغوس ، كانت هذه م جرد خطوة أولى .

وأضاف أنّه لم يكن لدى لجنة الحقيقة والمصالحة صلاحية محاكمة واستهداف مرتكبي هذه الجرائم. إن الكنديين ومجتمعات السكان الأصليين يطالبون بالعدالة.

ولم ترد وزارة العدل على أسئلة راديو كندا.

(راديو كندا / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)