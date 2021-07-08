تعديل وزاري على حكومة مقاطعة ألبرتا

جيسون كيني لا يحيد عن مساره

قال السيد كيني إنّه وقت التجديد في ألبرتا ويتطلب ذلك تجديدًا في مجلس الوزراء.

ورفض فكرة أن هذه التعديلات كانت استجابة للاستياء داخل حزبه. منذ أن أعلنا عن خطتنا الصيفية للفتح، شعرت بالتئام جديد وهدف مشترك داخل مجموعة حزب المحافظين الموحّد. [...] كلّ ذلك وراءنا، كما جاء في إجابته على سؤال أحد الصحفيين.

ولم يفقد الوزراء الذين واجهوا أكبر قدر من الانتقادات في الأشهر الأخيرة مناصبهم. فلا زال جيسون كيني يثق في وزير الصحة تايلر شاندرو الذي لا تزال علاقته بالأطباء محل نزاع. وقال رئيس الحكومة إنه قام بعمل رائع خلال الجائحة.

قالت ليلى أهير، الوزيرة السابقة للثقافة والتعددية الثقافية ووضع المرأة في ألبرتا ، إن على رئيس الحكومة جيسون كيني الاعتذار لمواطني ألبرتا بعد أن شارك وجبة مع بعض الوزراء خلال الجائحة. الصورة: La Presse canadienne

مع هذه التغييرات الطفيفة، تظل الحكومة متمسكة بسياستها ، بحسب عالم السياسة فريديريك بوالي. وقال إن الهدف هو إرسال رسالة مفادها أن حكومة حزب المحافظين الموحّد تسير في الاتجاه الصحيح.

عضو في البرلمان يُعاقب؟

وأبرز خروج من الحكومة يتمثّل في ذهاب ليلى أهير التي كانت على رأس وزارة الثقافة والتعددية الثقافية وشؤون المرأة. كما كانت مسؤولة عن االفرنكوفونية. وكانت قد انتقدت مؤخرًا رئيس الحكومة بسبب حفل عشاء شارك فيه أثناء الوباء وطلبت منه الاعتذار لما قام به.

النائب رون أور يتقلّد منصب وزير الثقافة خلفاً للنائبة ليلى أهير. الصورة: Radio-Canada / Janet French

وبالنسبة للسيد بوالي، من الصعب عدم اعتبار قرار ابعادها من مجلس الوزراء عقابًا على ما قالته.

وتم تفكيك وزارتها. وحلّ محلّها في الثقافة النائب رون أو ، الذي برز بتوقيعه لرسالة مفتوحة تعارض القيود الصحية.

وقد أشار جيسون كيني إلى أنّ هذا التعيين دليل على قبوله للنقد.

(راديو كندا / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)