االإنسان هو المتسبّب في موجات الحرّ، وفقًا لدراسة علمية

وقدّر فريق من 27 باحثًا من مجموعة World Weather Attribution ، وهي مبادرة تجمع خبراء من معاهد بحثية مختلفة حول العالم، أن تغير المناخ جعل هذا الحدث أكثر احتمالية حدوث بـ150 مرة على الأقل.

ما نراه غير مسبوق. ليس من المفترض أن نحطم أرقامًا قياسية بأربع أو خمس درجات مئوية. فريدريك أوتو ، أحد مؤلفين الدراسة وعالم المناخ بجامعة أكسفورد

وحطمت مدينة ليتون في بريتيش كولومبيا الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة سجلت كندا لمدة ثلاثة أيام متتالية ، حيث وصلت إلى 49,6 درجة مئوية في 30 يونيو حزيران.

عندما ننظر إلى درجات الحرارة عبر الزمن ، نرى زيادة مطردة في درجات الحرارة الأكثر سخونة خلال العام. وجاء هذا حدث وحطم ببساطة هذا الرقم القياسي ، كما أشار فارون أنسلو، عالم المناخ في جامعة فيكتوريا والمؤلف المشارك للتقرير.

موجتان من الحرارة الشديدة لكل عقد

ومن المقرر أن يخضع تقرير مجموعة World Weather Attribution لمراجعة الأقران، وتعتزم المجموعة تقديمه في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من أن تغير المناخ جعل هذه الموجة الحارة الشديدة أكثر احتمالا ، إلا أن العلماء يقولون إنها لا تزال غير معتادة.ويقدرون أن مثل هذه الأحداث المناخية يجب أن تحدث مرة واحدة فقط كل 1.000 عام.

ولكن إذا ارتفعت درجة حرارة المناخ بمقدار درجتين مئويتين ، وهو ما يمكن أن يحدث بحلول عام 2050 ، يقدر الباحثون أن مثل موجات الحرارة هذه يمكن أن تحدث مرة أو مرتين على الأقل كل عقد.

فرضيتان تدعوان للقلق

وجد الفريق تفسيرين محتملين لكيفية حدوث موجة حر بهذا الحجم.

أولاً، يزعمون أن دور جفاف الربيع في غرب البلاد خلق ظروفًا مناخية غير عادية ، مما سمح بتكوين القبة الحرارية.

والثاني وهو أكثر إثارة للقلق: قد تجاوز الارتفاع العام في درجات الحرارة على الأرض عتبة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة متسارع أكثر مما كان متوقعًا حتى الآن.

ويؤكد علماء World Weather Attribution على أهمية اتخاذ إجراءات للتكيف مع الظروف الجديدة ، مثل أنظمة التحذير من الحرارة وبناء المباني المناسبة.لكنهم قالوا إن أولويتهم على المدى الطويل لا تزال كما هي وتتمثّل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.(راديو كندا ومعلومات جاد بريفو مانويل/ ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)