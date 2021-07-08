كوفيد-19 : غالبية الحالات الجديدة في كيبيك لم يتم "تطعيمها بشكل كافٍ"

وفقًا للبيانات المتعلّقة بجائحة كورونا والتي تم جمعها الأسبوع الماضي في كيبيك ، فإن 95٪ من المصابين بكوفيد-19 وأولئك الذين نُقلوا إلى المستشفى لم يتم تطعيمهم بشكل كافٍ ، كما قال وزير الصحة كريستيان دوبيه.

فعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على الوضع الصحي في كيبيك بسبب قدوم الصيف والتقدم المحرز في التطعيم ضد المرض ، شدد وزير الصحة في المقاطعة على حسابه على تويتر يوم الأربعاء على أهمية دور التطعيم في مكافحة المرض.

وبحسب البيانات التي قدمها الوزير، فإن 64,5% من حالات الإصابة الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي كانت بين الأشخاص غير المطعمين أو الذين تلقوا جرعتهم الأولى خلال 14 يومًا، أو الذين تلقّوا الجرعة الأولى فقط من لقاح كوفيد-19 (31%).

وترتفع هذه النسبة إلى 80٪ بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى ولم يتلقوا أي لقاح (أو الذين تلقوا جرعتهم الأولى منذ أقل من 14 يومًا) مقارنة بـ 15٪ للأشخاص الذين تلقوا جرعة من اللقاح. .

وفي المقابل ، فإن 4,5% من الحالات الجديدة كانت عند أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح مقارنة بـ 5٪ عند الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

مائة حالة جديدة في اليوم

وفي أحدث تقرير يومي لها ، حدّدت الصحة العامة في كيبيك عدد الإصابات بـكوفيد-19 بـ103 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 375.365 منذ بداية الجائحة. وبلغ هذا العدد 1.418.918 على مستوى كلّ التراب الكندي.

وسجّلت الصحة العامة حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لما مجموعه 11.219 حالة وفاة بسبب بالمرض منذ بداية الجائحة في كيبيك في فبراير شباط 2020. وعلى المستوى الكندي بلغ عدد الوفيات 26.401 حالة في الفترة نفسها.

وزاد عدد حالات دخول للمستشفى بحالة واحدة مقارنة ببيانات اليوم السابق، ليصبح المجموع 103 مريضًا طريح الفراش في المستشفى بسبب كوفيد-19 من بينهم 25 منهم في العناية المركزة. وعلى المستوى الكندي، بلغ هذا العدد 792 حالة دخول للمستشفى من بينها 332 في العناية المركزة.

(راديو كندا / ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)